"ЛУКОЙЛ" прекратил закупки нефти у Ирана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" сократил до нуля закупки иранской нефти, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

Комментируя возможную работу в Иране, глава "ЛУКОЙЛа" сказал: "По Ирану идет камеральная работа, мы ждем окончательных прояснений, что будет после ноября, и потом примем решение. Компания является международной, риски огромные и нарушения каких-то ограничений компания не будет себе позволять".

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников после десятилетних переговоров достигли исторического соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Однако 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций будет касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана. Ранее во вторник Трамп заявил, что второй блок ограничительных мер начнет действовать 5 ноября.