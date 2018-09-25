Трамп пообещал восстановить дополнительные санкции против Ирана 5 ноября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены восстановить второй блок ограничительных мер против Тегерана 5 ноября.

"В прошлом месяце мы начали восстанавливать санкции против Ирана, которые ранее были сняты в соответствии с условиями иранской сделки", - сказал Трамп, выступая во вторник на 73-й сессии Генассамблеи ООН. "Дополнительные санкции против Ирана будут восстановлены 5 ноября", - подчеркнул американский лидер.

8 мая Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций будет касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.