ЦБ РФ отозвал лицензию у банков КОР и Флора-Москва

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков КОР (Волгоград) и Флора-Москва, говорится в сообщении ЦБ.

"Бизнес-модель банка КОР в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля. В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, во втором квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций", - сказано в сообщении регулятора. Приказом ЦБ 5 октября в банк назначена временная администрация.

Банк КОР - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

КОР по итогам второго квартала 2018 года занимает 397-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Флора-Москва занимает в этом рейтинге 436-е место.

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