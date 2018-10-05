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Экономика

Правительство предложило обязать компании поставлять не менее 17,5% добытой нефти на НПЗ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство предложило обязать все нефтяные компании поставлять на нефтеперерабатывающие заводы не менее 17,5% добываемой нефти, говорится в решениях по итогам совещания премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с нефтяными компаниями о развитии нефтяной отрасли, состоявшегося 18 сентября.

Такая мера, в частности, должна быть предусмотрена в законопроекте о корректировке параметров завершения "налогового маневра".

Медведев поручил Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС внести соответствующий законопроект в правительство до 10 октября.

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Теги: Россия

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