Правительство предложило обязать компании поставлять не менее 17,5% добытой нефти на НПЗ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство предложило обязать все нефтяные компании поставлять на нефтеперерабатывающие заводы не менее 17,5% добываемой нефти, говорится в решениях по итогам совещания премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с нефтяными компаниями о развитии нефтяной отрасли, состоявшегося 18 сентября.

Такая мера, в частности, должна быть предусмотрена в законопроекте о корректировке параметров завершения "налогового маневра".

Медведев поручил Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС внести соответствующий законопроект в правительство до 10 октября.