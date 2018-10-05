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Медведев подписал протокол о субсидировании цен на топливо

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал протокол о частичном субсидировании нефтекомпаниями нефтеперерабатывающих заводов для сдерживания цен на бензин, сообщает в пятницу "Ъ".

"50% дополнительных расходов бюджетной системы РФ, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов должны быть компенсированы за счет роста налога на добычу полезных ископаемых", - указано в протоколе совещания, посвященного нефтяным проблемам, которое состоялось 18 сентября, отмечает "Коммерсант". Таким образом, для снижения базовой цены на топливо субсидии делятся поровну между государством и нефтяными компаниями.

В частности, "Ъ" сообщает, что базовая цена, согласно протоколу, должна снизиться до 50,4 тысяч рублей на тонну бензина и 45 тысяч рублей на тонну для дизельного топлива, что, по оценке Минфина, увеличит субсидию НПЗ на 230 млрд рублей в год.

В пресс-службе Правительства РФ подтвердили подписание протокола, однако воздержались от комментариев.

Механизм обратного акциза на нефть с демпфирующей компонентой должен быть запущен с 1 января 2019 года.

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Теги: Дмитрий Медведев, Правительство РФ

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