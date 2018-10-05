"Газпром энергохолдинг" задумался о приобретении контрольной доли в "Т Плюс"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Газпром энергохолдинг" рассматривает получение контрольной доли в "Т Плюс", сообщил журналистам гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Фёдоров.

"Мы заходим всегда только в контрольный пакет, нам в минорах сидеть неинтересно. Поэтому будем договариваться с новыми акционерами. Нам-то точно нужен контроль", - сказал Фёдоров.

ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и "Ренова" с весны обсуждают возможность слияния активов ГЭХа и принадлежащей "Ренове" одной из крупнейших теплогенерирующих компаний России ПАО "Т Плюс".

По словам Фёдорова, в ближайшее время стороны проведут рабочую встречу. "Будем уже на уровне менеджмента смотреть наши разногласия. Вопрос в том, какие плюсы, минусы, эффекты", - сказал топ-менеджер.

В сентябре стало известно, что доля принадлежащих Виктору Вексельбергу структур в уставном капитале ПАО "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

"Структуру сделки мы еще не обсуждали. Мы знаем те изменения, которые произошли. Я так понимаю, другие акционеры будут тоже не против поучаствовать в сделке. Поэтому сама по себе сделка не поменяется - структура сделки, конечно, поменяется, потому что появились другие акционеры (в "Т Плюс" - ИФ). Но пока очень далеко до этого", - отметил Фёдоров.

В начале апреля бенефициар "Реновы" Вексельберг и "Ренова" в числе других российских физических лиц и компаний подпали под санкции Минфина США. Санкции означают заморозку всех активов и запрет транзакций в США и в долларах, а также ограничивают контрагентов компании во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций.

В сентябре ПАО "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) и "Т Плюс" заказали оценку собственных активов. Предполагаемое использование результатов оценки - потенциальная сделка по созданию совместного предприятия, говорится в документе.