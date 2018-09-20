Экономика

Вексельберг снизил долю в "Т Плюс" ниже контрольной

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доля принадлежащих Виктору Вексельбергу структур в уставном капитале ПАО "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%, сообщила теплогенерирующая компания.

Из сообщения компании также следует, что кипрская Merol Trading Limited потеряла право прямого распоряжения 11,74% акций "Т Плюс", но через ЗАО "КЭС-Холдинг" получила право распоряжаться 17,04% акций "Т Плюс". Ранее ЗАО "КЭС-Холдинг" принадлежало структуре Вексельберга, однако теперь ее владельцем является Merol, следует материалов компании.

Ранее газета "Ведомости" писала, что за Merol стоят "дружественные "Ренове" израильские инвесторы".

Из раскрытия "Т Плюс" также следует, что 20,47% "Т Плюс" владеет Brookweed Trading Limited (через IES Limited принадлежит ООО "Ренова-Холдинг Рус"), еще 12,17% находятся в распоряжении Gothelia Management Limited (напрямую принадлежит "Ренова-Холдинг Рус").

В начале апреля бенефициар "Реновы" Виктор Вексельберг и "Ренова" в числе других российских физических лиц и компаний подпали под санкции Минфина США. Санкции означают заморозку всех активов и запрет транзакций в США в долларах, а также ограничивают контрагентов компании во всем мире, рискующих стать объектом вторичных санкций.

К концу весны стало известно, что ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) и "Ренова" обсуждают возможность слияния активов ГЭХа и принадлежащей "Ренове" одной из крупнейших теплогенерирующих компаний России ПАО "Т Плюс". В июле гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров говорил, что переговоры сторон находятся в начальной стадии обсуждения возможности и целесообразности сделки.

Переговоры о слиянии принадлежащей ГК "Ренова" энергокомпании "Т Плюс" с ООО "Газпром энергохолдинг" могут занять много времени, говорил в конце мая журналистам основной акционер "Реновы" Вексельберг. По его словам, речь идет именно о слиянии.

В сентябре ПАО "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) и "Т Плюс" заказали оценку собственных активов. Предполагаемое использование результатов оценки - потенциальная сделка по созданию совместного предприятия, говорится в документе.

"Т Плюс" - одна из крупнейших российских энергокомпаний. Она объединяет 61 электростанцию в 16 регионах России общей мощностью 15,7 ГВт. Компания также принимает активное участие в проектах возобновляемой энергетики. Портфель проектов солнечных электростанций компании составляет 175 МВт.

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Теги: Виктор Вексельберг, Т Плюс

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