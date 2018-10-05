Экономика

Силуанов заявил о готовности РФ присоединиться к европейской альтернативе SWIFT

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия готова участвовать в создании альтернативной платежной системы по образцу SWIFT, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Вы знаете, что прошла информация о рассмотрении вопроса о создании такой системы "евро-SWIFT" для расчетов, которые будут осуществляться исключительно среди европейских банков, европейских финансовых институтов по расчетам, в том числе и за нефть и нефтепродукты, другие сырьевые товары", - сказал Силуанов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Мы готовы присоединиться к таким предложениям", - заявил он.

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"Мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся со стороны США по отношению и к предприятиям, и к финансовым институтам, которые рассчитываются в американской валюте", - добавил Силуанов.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что ЕС работает над предложениями по модернизации платежных каналов и систем, таких, как система SWIFT, ради их независимости.

"Активно проводимая санкционная политика Вашингтона вынуждает нас формулировать европейские ответы. Когда США внезапно и несогласованно применяет многократный и не специализированные санкции в отношении России, Китая, Турции и в будущем, возможно, в отношении наших других важнейших торговых партнеров, то это касается Европы и Германии тоже", - говорил он.

Отношения США и Европы стали более напряженными из-за торговой политики президента США и его решения отказаться от соглашения 2015 года по иранскому атому (СВПД) и возобновить санкции в отношении Тегерана.

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Теги: SWIFT, Антон Силуанов

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