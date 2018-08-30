Инициатива Германии создать альтернативу SWIFT заинтересовала финорганы РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Инициатива Германии по созданию альтернативной платежной системы по образцу SWIFT в условиях жесткой санкционной политики США может заинтересовать российские финансовые органы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В случае, если данная инициатива приобретет конкретные очертания, безусловно, она представит интерес и для наших российских финансовых органов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Так она прокомментировала высказывание министра иностранных дел Германии Хайко Мааса относительно создания альтернативной платежной системы по образцу SWIFT.

"Могу сказать, что идея отражает растущую озабоченность в Европе и в мире в целом в связи с раскручиванием американской информационной политики и применением США законодательных мер, которые имеют экстерриториальный характер", - добавила Захарова.

Глава МИД Германии Хайко Маас 27 августа заявил, что ЕС работает над предложениями по модернизации платежных каналов и систем, таких, как система SWIFT, ради их независимости.

"Активно проводимая санкционная политика Вашингтона вынуждает нас формулировать европейские ответы. Когда США внезапно и несогласованно применяет многократный и не специализированные санкции в отношении России, Китая, Турции и в будущем, возможно, в отношении наших других важнейших торговых партнеров, то это касается Европы и Германии тоже", - заявил министр в понедельник, выступая на посольской конференции в здании МИД ФРГ.