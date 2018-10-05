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Силуанов назвал влияние санкций на рубль краткосрочным

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Санкционные риски могут провоцировать краткосрочную волатильность на валютном рынке, но в целом у России большой запас прочности, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"В нынешней такой краткосрочной ситуации, конечно, возможна волатильность на валютных рынках в связи с санкционными ограничениями", - сказал А.Силуанов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

При этом, по его словам, сейчас пополняются золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния. "Поэтому в целом у нас запаса прочности достаточно", - подчеркнул Силуанов.

"В целом есть понимание, как нам реагировать на складывающуюся ситуацию. Надеюсь, что действия правительства и Центрального банка будут способствовать стабильности курса валют", - отметил он.

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Отвечая на вопрос о последствиях возможного введения санкций на новый российский госдолг, Силуанов призвал "не предвосхищать события". "Надеюсь, что все-таки это такая крайняя мера (которая не будет реализована - ИФ). Хотя, конечно, такие законодательные инициативы партнерами из-за рубежа рассматриваются. Это неприятно, согласен. Поскольку мы каждый год все больше и больше выходим на рынок заимствований и в следующем году увеличиваем объем таких заимствований с тем, чтобы профинансировать Фонд развития, который пойдет на реализацию национальных проектов. В следующем году у нас предусматривается рост таких заимствований. Что будет, если будут введены санкции? Да, конечно, иностранные инвесторы вряд ли будут являться участниками нашего внутреннего финансового рынка (в этом сценарии - ИФ). Но, как мы видим, доля иностранных инвесторов уже и так начала сокращаться", - сказал глава Минфина.

"У нас достаточный объем ликвидности в финансовом секторе. Поэтому уверен, что если этот процесс будет и дальше продолжаться (скорее всего, на фоне той напряженности, которая сегодня существует в части возможности введения новых санкций, это так и будет), на тот объем бумаг, которые будут продавать иностранные инвесторы, будут претендовать наши финансовые институты", - сказал Силуанов. Он повторил тезис о неготовности Минфина занимать на первичном рынке ОФЗ по высоким ставкам.

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Теги: Антон Силуанов, рубль, санкции

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