Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новые обвинения, выдвинутые Соединенными Штатами в адрес России, еще больше отравляют атмосферу российско-американских отношений и создают дополнительный предлог для санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО", - говорится в комментарии Рябкова, размещенном в четверг вечером на сайте МИД.

По его словам, в Вашингтоне "изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про "российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года". "Вот и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность ради того, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну", - подчеркнул замминистра.

Он указал на опасность подобного нагнетания напряженности между ядерными державами. "В России к подобным методам США привыкли, но целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене - опасный путь", - говорится в комментарии.

Сергей Рябков добавил, что "об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию".