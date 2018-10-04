Главные новости
В миреВ чем Минюст США обвиняет сотрудников российской разведки. ОбобщениеВ миреМинобороны РФ заявило о гибели 73 граждан Грузии в секретной лаборатории СШАВ РоссииРоссийским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки
В России

Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США

Новые обвинения, по заявлению заглавы МИД, отравляют российско-американские отношения

Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США
Сергей Рябков
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Новые обвинения, выдвинутые Соединенными Штатами в адрес России, еще больше отравляют атмосферу российско-американских отношений и создают дополнительный предлог для санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО", - говорится в комментарии Рябкова, размещенном в четверг вечером на сайте МИД.

По его словам, в Вашингтоне "изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про "российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года". "Вот и пытаются подкрепить ее новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность ради того, чтобы создать дополнительный предлог для санкций и прочих мер давления на нашу страну", - подчеркнул замминистра.

Он указал на опасность подобного нагнетания напряженности между ядерными державами. "В России к подобным методам США привыкли, но целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене - опасный путь", - говорится в комментарии.

Сергей Рябков добавил, что "об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МИД РФ, Сергей Рябков

Новости по теме

В России
Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях СШАРябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США
Новые обвинения, по заявлению заглавы МИД, отравляют российско-американские отношенияПодробнее
 Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапкиРоссийским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки
Как оказалось, конструкция выдаваемых военным головных уборов не изменится, но назваться они будут уже по-другомуПодробнее
 Силовики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующих
Акции протеста проходят на фоне принятия в первом чтении законопроекта о границе с ЧечнейПодробнее
 Российская армия начала избавляться от ушанок и пилотокРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
Военным больше не будут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапкамиПодробнее
Источник рассказал о предварительной причине крушения вертолета под КостромойИсточник рассказал о предварительной причине крушения вертолета под Костромой
Вертолет, в котором летел замгенпрокурора, в темноте зацепился за верхушки деревьевПодробнее
 При крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ КарапетянПри крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ Карапетян
В Генпрокуратуре предварительно подтвердили гибель Саака Карапетяна, возбуждено уголовное делоПодробнее
 В "Агоре" сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репостыВ "Агоре" сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репосты
Смягчить уголовную статью, по которой преследовали за публикации и лайки в соцсетях, президент предложил наканунеПодробнее
 РЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерамиРЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерами
Пассажирам пообещали более комфортные местаПодробнее
 На ТЭФИ назвали лучшие новостные программыНа ТЭФИ назвали лучшие новостные программы
За лучшую аналитику наградили передачу "Добров в эфире" на канале РЕН ТВ и ее ведущегоПодробнее
 Путин подписал пакет законов о пенсионной реформеПутин подписал пакет законов о пенсионной реформе
На то, чтобы принять закон о повышении россиянам пенсионного возраста ушло менее месяцаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ чем Минюст США обвиняет сотрудников российской разведки. ОбобщениеВ миреМинобороны РФ заявило о гибели 73 граждан Грузии в секретной лаборатории СШАВ РоссииРоссийским военным оставят ушанки, переименовав их в шапкиСпорт"Зенит" - "Славия". ОнлайнВ миреМинюст США предъявил обвинения семи сотрудникам российских спецслужбВ РоссииСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующих

Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США

Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях СШАНовые обвинения, по заявлению заглавы МИД, отравляют российско-американские отношения Подробнее

Тысячи человек вышли на улицы Вашингтона в знак протеста против Кавано

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1500 человек

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1500 человекВо вторник сообщалось о 1200 погибших Подробнее

Мегафон ушел с LSE

ЦБ разработал законопроект о защите брокерских средств граждан при банкротстве банка

"Зенит" победил "Славию" в матче Лиги Европы

"Зенит" победил "Славию" в матче Лиги ЕвропыПобеду российскому клубу принес гол Александра Кокорина Подробнее

Эрдоган предложил провести в Турции референдум о необходимости вступления в ЕС

Евкуров назвал закон о границе с Чечней способом избежать кризисов в будущем

В МОК заявили о многочисленных хакерских атаках за последние три года

Поставка российских Су-35 в Индонезию отложена из-за возможных санкций США

"Спартак" - "Вильярреал". Онлайн

"Спартак" - "Вильярреал". ОнлайнМосковский клуб проигрывает испанскому в матче Лиги Европы Подробнее

Заглядывая через плечо Пикассо

Заглядывая через плечо ПикассоВыставка "Анатомия кубизма" в Пушкинском музее отслеживает процесс работы художника над "Авиньонскими девицами" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');