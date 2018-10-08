ВТБ Банк на Украине оспорил взыскание с РФ $140 млн по решению Гаагского арбитража

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Украины открыл производства по апелляционным жалобам ВТБ Банка (Киев) и одного физического лица на определения Апелляционного суда Киева от 5 и 25 сентября относительно взыскания с РФ $140 млн по решению Международного арбитражного суда Гааги по иску экс-главы правления ПриватБанка.

Согласно базе судебных решений, соответствующее определение Верховный суд вынес 1 октября.

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева 25 сентября признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, и постановил выдать соответствующие исполнительные листы в пользу истцов.

Согласно определению суда, листы должны быть выданы на присужденные Гаагским арбитражем истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

Гаагский арбитраж ранее сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу, однако его детали отсутствовали.

Указанное выше разбирательство было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестиционного договора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".