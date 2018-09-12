Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКС
В мире

Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанка

Иск связан с потерей активов в результате присоединения Крыма к России

Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанка
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства - ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка (все - Киев), говорится в определении суда, опубликованном в реестре судебных решений.

Согласно документу, определение принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-главы правления ПриватБанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 марта о взыскании с РФ.

По материалам дела, Гаагский арбитраж присудил истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

В определении Апелляционного суда Киева говорится, что истцы обратились к нему за признанием решения арбитража в июле этого года, и 17 июля украинский суд официально уведомил должника о поступлении такого заявления. В августе же истцы инициировали арест акций украинских "дочек" российских банков и другие меры обеспечения.

В частности, определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и так далее.

Ссылаясь на публикации в СМИ, апелляционный суд усмотрел, что ответчик принимает все возможные меры к реализации своего намерения продать или прекратить деятельность ряда хозяйственных обществ и банковских учреждений в Украине, в частности, указанных "дочек" российских банков.

В определении говорится, что оно вступает в силу с момента ее принятия, но может быть обжаловано в Верховный суд на протяжении 30 дней.

Как сообщалось, Гаагский арбитраж ранее сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу, однако его детали отсутствовали. Согласно регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1976 года, на которую ссылался арбитраж, арбитражное решение излагается в письменной форме и является окончательным обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять арбитражное решение без промедления.

В регламенте также говорится, что арбитражное решение может быть опубликовано только согласия обеих сторон. Согласно регламенту, в течение 30 дней после получения решения любая из сторон, уведомив другую сторону, может просить арбитражный суд дать толкование решения, на которое отводится 45 дней после получения соответствующей просьбы.

Претензии к России

Указанное выше разбирательство было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Состав арбитража был утвержден 27 октября 2015 года. Членами состава арбитража являются доктор права Андрес Риго Суреда (председатель состава арбитража), профессор Майкл Ризман (назначен истцами) и профессор, доктор права Рольф Книпер (назначен компетентным органом, Майклом Хвонг, вместо ответчика).

Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Рассматриваемый Гаагским арбитражем подобный иск "Укрнафты" и ООО "Стабил" к РФ дошел до стадии слушания дела по существу, которое прошло 5-6 февраля в Женеве, однако также без участия РФ, несмотря на направленное приглашение.

Состав арбитража допросил двух свидетелей со стороны истцов и эксперта по оценке, также представленного истцами, а также задал вопросы представителям истцов. В конце слушания стороны были уведомлены о том, что, принимая во внимание особые обстоятельства, а именно - отсутствие одной из сторон разбирательства и наличие только одного эксперта по оценке, состав арбитража намеревается назначить собственного эксперта, которому он задаст конкретные вопросы, касающиеся определения размера компенсации, причитающейся истцам.

По подобным делам Игоря Коломойского, ООО "Аэропорт "Бельбек" (Севастополь, Крым) и ПриватБанка против РФ, которые были начаты первыми - в январе и апреле 2015 года, последние слушания суда состоялись в начале ноября 2017 года в Гааге и также в отсутствие РФ. Составы арбитражей допросили свидетелей и экспертов по российскому праву со стороны истцов, а также экспертов по российскому праву, назначенных арбитрами. Кроме того, составы арбитражей задали ряд вопросов истцам, на которые они частично ответили в ходе слушания. По делу Коломойского и ООО "Аэропорт "Бельбек" суд, помимо этого, заслушал эксперта по оценке со стороны истцов и потребовал, чтобы этот эксперт обновил свой отчет.

В обоих делах сторонам была предоставлена возможность прокомментировать вопросы, заданные составами арбитража, а также прочие вопросы, возникшие в ходе слушания, в форме письменных пояснений в срок до 15 и 25 января 2018 года соответственно.

В еще одном похожем деле - ООО "Лугзор", "Днипроазота" и других против РФ - суд 29 августа 2017 года уведомил стороны, что, ознакомившись с письменными и устными объяснениями сторон и посовещавшись, намерен вынести окончательное решение. В этом решении будет подтверждена компетенция состава арбитража по рассмотрению настоящего спора и все заявленные требования будут признаны допустимыми, а также принято решение по всем вопросам, касающимся ответственности и определения размера убытков.

15 сентября 2017 года, предварительно запросив мнения сторон, состав арбитража установил процессуальный календарь для представления письменных и устных позиций по вопросам ответственности и определения размера убытков, который, среди прочего, предусматривает проведение слушания по вопросам ответственности и определения размера убытков 25-29 июня 2018 года. В соответствии с процессуальным календарем, 30 ноября 2017 года состав арбитража направил сторонам вопросы, касающиеся ответственности и определения размера убытков.

Подобный иск спустя 16 месяцев после Дубилета и указанных выше 17 компаний подал в Гаагский трибунал и "Нафтогаз Украины".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, ВТБ, Проминвестбанк, Сбербанк

Новости по теме

В мире
Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанка
Иск связан с потерей активов в результате присоединения Крыма к РоссииПодробнее
 Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеБелорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по Украине
В БПЦ сочли действия Константинополя вмешательством одной поместной церкви в дела другойПодробнее
 Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца годаПутин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года
Российский лидер предлагает подписать документ и затем на его основании продолжать решать спорные вопросыПодробнее
 Глава Пентагона назвал удар по Сирии предупреждением для АсадаГлава Пентагона назвал удар по Сирии предупреждением для Асада
США собираются предотвратить применение химического оружияПодробнее
Небензя предостерег международную коалицию от угроз в адрес РоссииНебензя предостерег международную коалицию от угроз в адрес России
Постпред России при ООН заметил, что "западные партнеры" говорят о возможности удара по Сирии в случае проведения военной операции в ИдлибеПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Редактирование генома живого человека, приложение-тонометр и масштабные вымирания колоний пингвиновПодробнее
 В Кремле не слышали версию о помощи дипломата РФ в разоблачении отравителей СкрипалейВ Кремле не слышали версию о помощи дипломата РФ в разоблачении отравителей Скрипалей
Daily Express сообщила, что подозреваемых в отравлении выдал завербованный МИ-6 российский дипломатПодробнее
 Госдеп потребовал ввести санкции против Китая из-за нарушения прав уйгуровГосдеп потребовал ввести санкции против Китая из-за нарушения прав уйгуров
Правозащитники утверждают, что официальные власти помещают представителей мусульманского меньшинства в лагеря, подвергают пыткам и пытаются лишить национальной идентичностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 сентября6 фото
11 сентября
Фотохроника 11 сентября
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСуд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаВ РоссииРодственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировВ РоссииВице-премьер Борисов счел неприемлемым обвинять астронавтов в разгерметизации МКСВ миреБелорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеКультураПолиция возбудила уголовные дела по фактам хищений средств Фонда КиноВ миреПутин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года

Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"

Росавиация усомнилась в качестве обеспечения безопасности полетов "ЮТэйр"Регулятор ждет итогов проверок после инцидентов с Boeing-737 в Сочи и вертолетом Ми-8 в Красноярском крае Подробнее

Гендиректор ЦСКА оценил перспективу проведения матчей ЛЧ в "Лужниках"

Адвокат осужденного в РФ украинца Сущенко заявил о его готовности просить помилования

Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанка

Суд в Киеве арестовал акции "дочек" ВТБ, ПИБ и Сбербанка по иску экс-главы ПриватБанкаИск связан с потерей активов в результате присоединения Крыма к России Подробнее

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов

Родственница Скрипалей заявила, что знает, кто такие Петров и БошировПо словам Виктории Скрипаль, реальный Александр Петров не похож на опубликованную Скотланд-Ярдом фотографию и вообще не находился в это время в Великобритании Подробнее

Сады и парки закрылись в Петербурге из-за сильного ветра

В Госдуму внесен проект Дуэльного кодекса

Автором стал депутат от ЛДПР, который ранее предлагал законодательно защитить граждан от последствий употребления чеснока Подробнее

Юрист из Татарстана осужден на три года за поджог машин следователя и полицейского

Минфин РФ оценил профицит федерального бюджета в январе-августе в 3,1% ВВП

Суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-депутата Госдумы Бессонова к трем годам тюрьмы

Бастрыкин поручил передать в Москву дела о заказных убийствах политиков в КЧР

Южнокорейские студенты-музыканты набирали вес, чтобы не служить в армии

МВД попросило добавить к 30 дням ареста Удальцова еще четыре дня, проведенных им в больнице

Об этом сообщила жена оппозиционера, которого трижды госпитализировали из-за последствий голодовки Подробнее

Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по Украине

Белорусская православная церковь осудила решение Константинопольского патриархата по УкраинеВ БПЦ сочли действия Константинополя вмешательством одной поместной церкви в дела другой Подробнее

Мобильные телефоны для передачи заключенным закатывали в банки на заводе в Марий Эл

Сотни домов в Казани остались без холодной воды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');