ЦБ РФ собрался вернуться к снижению ключевой ставки в конце 2019 - начале 2020 года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сентябрьское решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) является достаточно умеренным, оно позволит вернуться к циклу смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в будущем, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании экспертного комитета Госдумы.

"25 базисных пунктов - это весьма умеренное повышение процентной ставки, и мы очень рассчитываем, как отметила председатель на пресс-конференции, что это решение, которое было принято взвешенным образом, оно позволит нам вернуться к снижению номинальной процентной ставки в не самом отдаленном будущем. В текущий момент ЦБ ожидает, что это произойдет в конце 2019 - начале 2020 года", - сказал Заботкин.

Банк России на фоне усиления проинфляционных и геополитических рисков в сентябре повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,50%, а также продлил мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года.