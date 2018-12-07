Новак назвал приемлемой цену на нефть в диапазоне $55-65 за баррель

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Цена на нефть в диапазоне $55-65 за баррель приемлема как для производителей, так и для потребителей на мировом рынке, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "России 24".

"Решение, которое сегодня было принято, позволит сбалансировать рынок в течение первого и второго кварталов (2019 года - ИФ). Как минимум мы надеемся, что цены, которые сегодня сформированы на рынке, сохранятся. В случае отсутствия такого решения, которое сегодня было принято, цены могли бы снизиться значительно", - считает Новак.

По его словам, текущий уровень цены на нефть - наиболее благоприятный. "Для нас та цена, которая сегодня складывается, ее сохранение, меньшая волатильность - наиболее благоприятная как с точки зрения поступлений доходов в бюджет, так и балансировки ситуации на внутреннем рынке. И мы видим, что надо смотреть на перспективу в целом", - сказал он.

"На мой взгляд, в будущем именно цены в диапазоне $55-65 могли бы быть сбалансированными и для производителей, и для потребителей. Они могли бы создавать условия для развития отрасли, не (допуская - ИФ) перепроизводства и дефицита (нефти - ИФ) на рынке", - подчеркнул Новак