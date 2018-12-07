Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки ОПЕК+

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Венесуэла, Ливия и Иран получили освобождение от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, сообщил президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи на итоговой пресс-конференции.

Страны ОПЕК в рамках сделки сократят добычу на 2,5%. Страны ОПЕК возьмут на себя большую нагрузку в общем объеме сокращения добычи нефти за счет стран, исключенных из соглашения, сообщил президент ОПЕК.

Согласно новым условиям, Россия должна будет довести добычу до 11,17 млн б/с. "У нас в октябре добыча была 11,4 млн б/с. В соответствии с договоренностями Россия сократит добычу на 2% - это 228 тыс. баррелей в сутки", - сказал глава Минэнерго Александр Новак

"Как и два года назад, сокращение будет идти максимальным темпами, по мере технологических возможностей и климатических условий. Это займет несколько месяцев", - сказал министр.

Саудовская Аравия снизит добычу до 10,2 млн баррелей в сутки с текущих 10,7 млн б/с, сообщил министр энергетики этой страны Халид аль Фалих. Он подчеркнул, что в рамках обновленного соглашения Саудовская Аравия понесет одну из самых больших нагрузок.

В пятницу страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. На этом фоне цена на Brent подскочила до $63 за баррель.