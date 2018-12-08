Главные новости
В РоссииПутин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людямВ миреАмериканский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКСВ РоссииВ ФСБ не исключили, что действия кораблей ВМС Украины были направлены на Крымский мост
Экономика

Кудрин перечислил риски для российской экономики

По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформ

Кудрин перечислил риски для российской экономики
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме в Москве
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в краткосрочной перспективе рисками для российской экономики являются нефтяные цены, санкции, а также уменьшение числа трудоспособных граждан.

"Если говорить о вызовах более краткосрочных, это, конечно же, цена на нефть, это санкции, снижение численности трудоспособного населения - у нас остается проблема недостатка трудовых ресурсов для экономического роста", - сказал он журналистам в кулуарах Общероссийского гражданского форума в субботу.

В РоссииКудрин призвал сосредоточиться на решении внутренних проблем, чтобы не закончить, как СССРЧитать подробнее

По его словам, недостаток трудовых ресурсов в ближайшие шесть лет будет в среднем давать "минусовое, то есть отрицательное влияние на экономический рост", которое "нужно компенсировать через производительность труда".

Кроме того, среди рисков Кудрин назвал ограничение доступа к технологиям и международным финансовым ресурсам. Вместе с тем, по его словам, эти два риска являются "скорее ситуационными".

Еще одним риском, по мнению председателя Счетной палаты, являются низкие темпы роста реальных доходов населения, которые "ограничат потребительский спрос и развитие бизнеса".

По словам Кудрина, в следующем году рост реальных доходов граждан снизится больше, чем это прогнозируется официально - не 1,3%, а 1% роста.

Среди долгосрочных рисков глава Счетной палаты назвал отсутствие необходимых структурных реформ, в первую очередь реформы госуправления.

В то же время, отметил он, в настоящее время уже запущены две по-настоящему структурные реформы: во-первых, пенсионная, а во-вторых, введение нового бюджетного правила, которое снизило зависимость экономики от нефтегазовых доходов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Счетная палата, Алексей Кудрин

Новости по теме

Экономика
Кудрин перечислил риски для российской экономикиКудрин перечислил риски для российской экономики
По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформПодробнее
 Нефтяная сделка на грани нервного срыва. ОбобщениеНефтяная сделка на грани нервного срыва. Обобщение
Прошедшие в среду-пятницу заседания могут по праву считаться самыми напряженными и драматичными в истории сделки по ограничению добычиПодробнее
 Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычуПереговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу
Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически ради сохранения сделки ОПЕК+Подробнее
 ЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкцийЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкций
Он касается тех банков, которые не работают с системами Visa и MasterCard напрямуюПодробнее
Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычиСтраны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи
Министр энергетики Саудовской Аравии не уверен, что Россия поддержит такое соглашениеПодробнее
 Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефтиМониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти
Конкретные параметры снижения добычи пока не озвучивалисьПодробнее
 Сбербанк повысил предельный возраст заемщиковСбербанк повысил предельный возраст заемщиков
Кредиты без обеспечения будут доступны клиентам старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 летПодробнее
 Китай выразил готовность приступить к переговорам с США по торговым разногласиямКитай выразил готовность приступить к переговорам с США по торговым разногласиям
Стороны должны в трехмесячный срок прийти к конкретному соглашениюПодробнее
 Госдеп США призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"Госдеп США призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"
Ранее немецкие политики назвали идею об отказе чрезмерно жесткойПодробнее
 Нефтяной маятник - решит ли ОПЕК+ вернуться к снижению добычиНефтяной маятник - решит ли ОПЕК+ вернуться к снижению добычи
РФ и Саудовская Аравия на саммите G20 в Аргентине договорились продлить соглашение о снижении нефтедобычиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 декабря7 фото
06 декабря
Фотохроника 6 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людямВ миреАмериканский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКСВ РоссииВ ФСБ не исключили, что действия кораблей ВМС Украины были направлены на Крымский мостВ миреПолиция насчитала более 30 тыс. участников акций "желтых жилетов" во ФранцииЭкономикаКудрин перечислил риски для российской экономикиВ миреМэй одобрила список российских бизнесменов, против которых введут ограничения

Парижской полиции удалось предотвратить повторение масштабных погромов

В ходе акции протеста в городе были задержаны более 650 человек, в целом по стране - около тысячи Подробнее

Американский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКС

Американский грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКСЭто произошло после трехдневного полета "грузовика" на орбите Земли Подробнее

Ростуризм сообщил, что застрявшие на Хайнане туристы вылетят на родину 11 декабря

Не менее 30 человек пострадали в результате беспорядков в Париже

По данным СМИ, среди пострадавших - три офицера полиции Подробнее

Самолет "Тель-Авив - Москва" вынужденно сел в Ростове из-за смерти пассажира

ЦСКА обыграл "Енисей", "Ростов" уступил "Крыльям Советов" в чемпионате России по футболу

Пассажиры "ИрАэро" пожаловались на невозможность вернуться домой с китайского курорта

Трамп предложил нового председателя объединенного комитета начальников штабов

Полиция свела действия "желтых жилетов" в Брюсселе к минимуму

Спасатели эвакуировали 12 туристов, застрявших на канатной дороге в Домбае

Путин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людям

Путин призвал единороссов не допускать пренебрежения к людямНесправедливое отношение к людям, по словам президента, "опускает партию ниже плинтуса" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');