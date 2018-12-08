Кудрин перечислил риски для российской экономики

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в краткосрочной перспективе рисками для российской экономики являются нефтяные цены, санкции, а также уменьшение числа трудоспособных граждан.

"Если говорить о вызовах более краткосрочных, это, конечно же, цена на нефть, это санкции, снижение численности трудоспособного населения - у нас остается проблема недостатка трудовых ресурсов для экономического роста", - сказал он журналистам в кулуарах Общероссийского гражданского форума в субботу.

По его словам, недостаток трудовых ресурсов в ближайшие шесть лет будет в среднем давать "минусовое, то есть отрицательное влияние на экономический рост", которое "нужно компенсировать через производительность труда".

Кроме того, среди рисков Кудрин назвал ограничение доступа к технологиям и международным финансовым ресурсам. Вместе с тем, по его словам, эти два риска являются "скорее ситуационными".

Еще одним риском, по мнению председателя Счетной палаты, являются низкие темпы роста реальных доходов населения, которые "ограничат потребительский спрос и развитие бизнеса".

По словам Кудрина, в следующем году рост реальных доходов граждан снизится больше, чем это прогнозируется официально - не 1,3%, а 1% роста.

Среди долгосрочных рисков глава Счетной палаты назвал отсутствие необходимых структурных реформ, в первую очередь реформы госуправления.

В то же время, отметил он, в настоящее время уже запущены две по-настоящему структурные реформы: во-первых, пенсионная, а во-вторых, введение нового бюджетного правила, которое снизило зависимость экономики от нефтегазовых доходов.