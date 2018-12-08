Что произошло за день: суббота, 8 декабря

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Старейшая российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни.

- Во Франции через неделю после погромов в Париже прошли новые акции протеста "желтых жилетов". По всей стране в них приняли участие более 30 тыс. человек. Около тысячи протестующих были задержаны. Большинство из них - в Париже. Однако полиции удалось не допустить повторения событий прошлой недели. На этот раз ущерб, причиненный городу, будет не таким значительным.

- В ФСБ заявили, что действия задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины были направлены на Крымский мост. Закрытие пролива перед инцидентом служба объяснили предупреждением провокационной акции.

- В Москве начался съезд партии "Единая Россия", на который приехал президент Владимир Путин. В свете последних скандалов он призвал единороссов не допускать пренебрежения к людям. Несправедливое отношение, по словам президента, "опускает партию ниже плинтуса".

- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин перечислил главные риски для российской экономики. По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформ.

- Американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в субботу состыковался с Международной космической станцией. Это произошло позже чем ожидалось из-за нарушения космической связи с МКС через спутник-ретранслятор.