Греф заявил, что Сбербанк готовится к притоку средств физлиц в декабре

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России в декабре 2018 года ожидает устойчивый сезонный приток средств физлиц, сообщил журналистам президент-председатель правления банка Герман Греф.

"В декабре мы планируем устойчивый, очень существенный приток. Это еще сезонность, приток - обычная ситуация", - сказал Греф.

Он отметил, что приток вкладов в ноябре стабилизировался. "Если вы посмотрите нашу отчетность, то по срочным вкладам у нас - устойчивый плюс, по текущим счетам есть некоторый отток, что является нормой, в том числе, для текущей ситуации и для ноября месяца", - отметил глава кредитной организации.

Совокупный объем средств физлиц на балансе Сбербанка по РСБУ сократился в прошлом месяце на 0,3% - до 12,38 трлн рублей. В то же время объем срочных вкладов по РСБУ в ноябре вырос на 190 млрд рублей, в том числе на $300 млн выросли валютные вклады. Общее сокращение пассивов от населения произошло за счет средств на текущих счетах.