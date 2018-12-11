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Экономика

Сбербанк впервые зафиксировал снижение потока клиентов в отделениях

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России в октябре впервые зафиксировал снижение потока клиентов в отделениях, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"В этом году мы видим впервые снижение потока в наши физические отделения. В октябре месяце, допустим, посетителей наших физических отделений было на 8% меньше. На 5 млн человек, чем в соответствующий период прошлого года", - сказал Греф.

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Он рассказал, что, несмотря на такую тенденцию, банк пока не планирует сокращать сеть офисов, они могут использоваться экосистемы сервисов и продуктов Сбербанка. Но позднее решение о снижении числа точек присутствия может быть принято.

"Мы уже готовились к этой теме. Мы приняли решение о выделении нашей сети из розницы, наша сеть становится в том числе продавцом продуктов экосистемы. И, собственно, мы "отвязали" сеть от своих розничных продуктов и фактически мы ее превращаем в розничный супермаркет, который будет торговать всеми продуктами экосистемы", - сказал Греф.

По его словам, дальнейшая судьба сети будет зависеть от того, насколько успешно офисы будут превращаться в "финансовые супермаркеты".

"Но мы хотим спасти нашу сеть. Понятно, что за счет финансовых сервисов ее не спасти, мы пытаемся сейчас наполнить различными другими сервисами", - сказал глава кредитной организации.

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Теги: Сбербанк, Герман Греф

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