Греф подтвердил, что Сбербанк может поменять название

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России как экосистема может получить новое название, в то же время в финансовой части бренд сохранится, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам.

"Мы, действительно, обсуждаем, пока рано еще говорить. Мы сейчас эту тему проговариваем. Когда мы будем готовы... Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема", - сказал Греф.

Он отметил, что экосистема Сбербанка будет расти и охватывать на 360 градусов клиентов - как физических, так и юридических лиц.

"В финансовой части Сбербанка слово "банк" должно присутствовать по закону. Но в целом для Сбербанка как экосистемы - это уже не совсем точная история", - сказал топ-менеджер.