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Экономика

Министр транспорта Дитрих возглавил совет директоров "Аэрофлота"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Министр транспорта РФ Евгений Дитрих возглавил совет директоров "Аэрофлота", решение принято по итогам внеочередного заседания совета 11 декабря, говорится в сообщении компании в среду.

"Принято решение избрать председателем совета директоров публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" Дитриха Евгения Ивановича - министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Дитрих вошел в совет директоров "Аэрофлота" по итогам внеочередного собрания акционеров 23 октября. Его кандидатура, по данным авиакомпании, была предложена предыдущим составом совета. В начале декабря сообщалось, что вице-премьер Максим Акимов утвердил директиву ("Интерфакс" ознакомился с ее копией), согласно которой представители государства в совете директоров "Аэрофлота" должны голосовать за избрание Дитриха председателем совета.

До этого, с августа прошлого года, совет директоров "Аэрофлота" возглавлял первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов: номинированный правительством РФ, он вошел в совет двумя месяцами ранее. В 2003-2009 гг. Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам.

Также совет директоров принял решение о назначении членом правления заместителя гендиректора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрея Чиханчина. Таким образом, состав правления был расширен до 10 человек.

Кроме Дитриха, в новый состав совета авиакомпании был избран экс-глава Минтранса РФ, ныне гендиректор ПАО "Группа ЛСР" Максим Соколов (его выдвигало правительство). При этом покинули совет старший советник шведского фонда UB Foretagsradgivning AB Ларс Эрик Андерс Бергстром и член правления фонда "Развитие Санкт-Петербургского государственного университета" Алексей Германович - оба ранее выдвигались от инвестфондов (в том числе Prosperity, East Capital) и были независимыми директорами.

Остальные члены совета директоров "Аэрофлота" из предыдущего состава сохранили места. От правительства РФ, кроме Полубояринова, это глава "Ростеха" Сергей Чемезов (параллельно выдвигался от лизинговой "дочки" госкорпорации - ООО "Авиакапитал-сервис"), гендиректор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, управляющий директор ООО "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской (как независимый директор). От "Авиакапитал-сервиса" в совет вновь прошел гендиректор этой компании Роман Пахомов. Инвестфонды в совете директоров "Аэрофлота" теперь представляет гендиректор ООО "Арида", экс-глава МТС Василий Сидоров, который в предыдущие годы выдвигался от государства.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 40% - у институциональных инвесторов.

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Теги: Аэрофлот, Евгений Дитрих

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