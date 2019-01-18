ФАС заподозрила "Аэрофлот" в завышении цен на перевозку грузов из Москвы в Магадан

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Магаданской области возбудило дело о нарушении "Аэрофлотом" антимонопольного законодательства, говорится в сообщении службы.

"Дело было возбуждено по результатам рассмотрения заявления губернатора Магаданской области об увеличении авиатарифа на перевозку грузов группой "Аэрофлот" до 345 рублей за килограмм в апреле 2018 года", - поясняет ФАС.

Ведомство выявило в действиях "Аэрофлота" признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты по направлению Москва-Магадан.

"Вопрос цен на воздушные перевозки пассажиров, груза и почты для населения Магаданской области - это вопрос социально значимый. Перевозка грузов и почты воздушным транспортом осуществляется в основном для доставки срочных, скоропортящихся, особо ценных и других грузов. Единственно возможный способ доставки таких грузов в труднодоступные районы - самолетом", - говорится в сообщении.

Первое заседание по делу состоялось 17 января, следующее запланировано на 7 февраля.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежит физлицам, 0,1% - менеджменту компании, 40% - у институциональных инвесторов.