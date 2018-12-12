Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли по ряду "тяжелых" акций после роста накануне ("ЛУКОЙЛ", "Газпром" ), что привело к просадке индекса МосБиржи на 0,2%; мировые площадки тем временем подают позитивные сигналы благодаря ожиданиям заключения торгового соглашения США и Китая.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2389,57 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1134,68 пункта (без изменений); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 66,33 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели рублевые акции "Распадской" (-1,4%), "Газпрома" (-0,7%), "Транснефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Северстали" (-0,3%), "Башнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Подросли бумаги "Россетей" (+0,7%), "РусАла" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%, до 46,56 рубля), "АЛРОСА" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%).

Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на внеочередном собрании одобрили дивидендные выплаты за третий квартал 2018 года в размере 2,114 руб. на акцию, сообщила компания. По итогам второго квартала 2018 года дивиденды составили 1,589 руб. на акцию.

Индексы в США накануне завершили торги смешанной динамикой, рост сдерживался снижением акций банков и страховых компаний. Американский президент Дональд Трамп во вторник написал в Twitter об "очень плодотворных переговорах с Китаем". "Ждите важных объявлений!" - добавил он.

По данным источников агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15%. Предложение прозвучало в ходе прошедшей в понедельник телефонной конференции, в которой участвовал министр финансов США Стивенен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, и было представлено правительству США для рассмотрения в ближайшие дни.

Тем временем, в Канаде отпустили под залог финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании. Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США. В интервью Reuters он сказал, что будет делать то, что "хорошо для страны".

Вместе с тем инвесторов отпугнули заявления Трампа, пригрозившего демократам во вторник, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley предупредили о предстоящем ухудшении ситуации в банковской отрасли США, в том числе из-за замедления роста кредитования и более плавного повышения процентных ставок Федрезерва.

В среду растет фондовая Азия (Япония прибавила 2,2%, Китай - 0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Нефть утром в среду также дорожает на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $60,86 за баррель (+1,1% и +0,4% во вторник), январская цена WTI - $52,24 за баррель (+1,1% и +1,3% накануне).

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,2 млн баррелей. Если данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, подтвердят эти цифры, снижение станет вторым подряд и будет рекордным с июля.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем рассчитывают на более умеренное сокращение запасов, на 3,5 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в начале торгов возможно повышение индекса РТС под влиянием внешнего фона. Освобождение под залог финансового директора корпорации Huawei, ранее арестованной в Канаде, и высказывания президента США Трампа в пользу налаживания диалога с КНР дали основания говорить об улучшении ожиданий, связанных с переговорами по вопросам торговли, что способствует восстановлению "спроса на риск" на рынках в целом.

Между тем в ближайшее время на первый план может выйти противостояние Трампа и Конгресса - если компромисс по бюджету не будет найден до 21 декабря, станет вероятной приостановка работы правительства. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое снижение по паре "доллар-рубль", но выход из консолидации пока выглядит маловероятным.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, наметившиеся позитивные сдвиги в урегулировании торговых споров США-Китай поддержали мировые рынки, однако двоякие высказывания президента Трампа не позволили американскому рынку закрыться в "плюсе". С одной стороны, он заявил, что готов вмешаться в ситуацию с финансовым директором Huawei, если это поможет в торговых переговорах с Китаем (финдиректор была освобождена под залог в Канаде), а также не исключил возможности еще одной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. С другой стороны, негативно была воспринята его угроза приостановить работу правительства в случае, если демократы не поддержат в Конгрессе предложение по строительству стены на границе с Мексикой. Президент также не упустил возможности еще раз выразить свое недовольство политикой ФРС, а решение повысить ставку в декабре назвал ошибочным. В среду выйдет статистика по потребительской инфляции в США, вероятное замедление которой будет говорить в пользу приостановки цикла повышения ключевой ставки регулятором в следующем году.

В Европе тем временем нарастают риски ухудшения ситуации. К текущим проблемам с бюджетом в Италии в следующем году может добавиться и Франция. Меры поддержи населения, которые анонсировал президент Макрон, могут привести к увеличению бюджетного дефицита. После неудавшейся встречи премьер-министра Великобритании Мэй и канцлера Германии Меркель Британия стала ближе к выходу из ЕС по "жесткому сценарию", отмечает аналитик.

На российский рынок может оказать давление ситуация, связанная с принятой резолюцией Палатой представителей Конгресса США о противодействии проекту "Северный поток-2", которая призывает поддержать энергобезопасность Европы. Документ носит рекомендательный характер, но не исключено, что в будущем данная тема может получить развитие. Поддержать рынок может рост котировок Brent, которая пытается приблизиться к отметке $61 за баррель. Из важных событий дня - "День инвестора" Сбербанка. Индекс МосБиржи вполне способен оттолкнуться от отметки 2400 пунктов и перейти к росту, считает Антонов.