Главные новости
В РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleВ миреБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйВ РоссииСадовые товарищества обяжут завести счета в банках
Экономика

Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли по ряду "тяжелых" акций после роста накануне ("ЛУКОЙЛ", "Газпром" ), что привело к просадке индекса МосБиржи на 0,2%; мировые площадки тем временем подают позитивные сигналы благодаря ожиданиям заключения торгового соглашения США и Китая.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2389,57 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1134,68 пункта (без изменений); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 66,33 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели рублевые акции "Распадской" (-1,4%), "Газпрома" (-0,7%), "Транснефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Северстали" (-0,3%), "Башнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Подросли бумаги "Россетей" (+0,7%), "РусАла" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,5%, до 46,56 рубля), "АЛРОСА" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%).

Акционеры ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на внеочередном собрании одобрили дивидендные выплаты за третий квартал 2018 года в размере 2,114 руб. на акцию, сообщила компания. По итогам второго квартала 2018 года дивиденды составили 1,589 руб. на акцию.

Индексы в США накануне завершили торги смешанной динамикой, рост сдерживался снижением акций банков и страховых компаний. Американский президент Дональд Трамп во вторник написал в Twitter об "очень плодотворных переговорах с Китаем". "Ждите важных объявлений!" - добавил он.

По данным источников агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15%. Предложение прозвучало в ходе прошедшей в понедельник телефонной конференции, в которой участвовал министр финансов США Стивенен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, и было представлено правительству США для рассмотрения в ближайшие дни.

Тем временем, в Канаде отпустили под залог финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании. Президент США Д.Трамп сказал, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США. В интервью Reuters он сказал, что будет делать то, что "хорошо для страны".

Вместе с тем инвесторов отпугнули заявления Трампа, пригрозившего демократам во вторник, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley предупредили о предстоящем ухудшении ситуации в банковской отрасли США, в том числе из-за замедления роста кредитования и более плавного повышения процентных ставок Федрезерва.

В среду растет фондовая Азия (Япония прибавила 2,2%, Китай - 0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Нефть утром в среду также дорожает на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $60,86 за баррель (+1,1% и +0,4% во вторник), январская цена WTI - $52,24 за баррель (+1,1% и +1,3% накануне).

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,2 млн баррелей. Если данные министерства энергетики США, которые будут опубликованы в среду, подтвердят эти цифры, снижение станет вторым подряд и будет рекордным с июля.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем рассчитывают на более умеренное сокращение запасов, на 3,5 млн баррелей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, в начале торгов возможно повышение индекса РТС под влиянием внешнего фона. Освобождение под залог финансового директора корпорации Huawei, ранее арестованной в Канаде, и высказывания президента США Трампа в пользу налаживания диалога с КНР дали основания говорить об улучшении ожиданий, связанных с переговорами по вопросам торговли, что способствует восстановлению "спроса на риск" на рынках в целом.

Между тем в ближайшее время на первый план может выйти противостояние Трампа и Конгресса - если компромисс по бюджету не будет найден до 21 декабря, станет вероятной приостановка работы правительства. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое снижение по паре "доллар-рубль", но выход из консолидации пока выглядит маловероятным.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, наметившиеся позитивные сдвиги в урегулировании торговых споров США-Китай поддержали мировые рынки, однако двоякие высказывания президента Трампа не позволили американскому рынку закрыться в "плюсе". С одной стороны, он заявил, что готов вмешаться в ситуацию с финансовым директором Huawei, если это поможет в торговых переговорах с Китаем (финдиректор была освобождена под залог в Канаде), а также не исключил возможности еще одной встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. С другой стороны, негативно была воспринята его угроза приостановить работу правительства в случае, если демократы не поддержат в Конгрессе предложение по строительству стены на границе с Мексикой. Президент также не упустил возможности еще раз выразить свое недовольство политикой ФРС, а решение повысить ставку в декабре назвал ошибочным. В среду выйдет статистика по потребительской инфляции в США, вероятное замедление которой будет говорить в пользу приостановки цикла повышения ключевой ставки регулятором в следующем году.

В Европе тем временем нарастают риски ухудшения ситуации. К текущим проблемам с бюджетом в Италии в следующем году может добавиться и Франция. Меры поддержи населения, которые анонсировал президент Макрон, могут привести к увеличению бюджетного дефицита. После неудавшейся встречи премьер-министра Великобритании Мэй и канцлера Германии Меркель Британия стала ближе к выходу из ЕС по "жесткому сценарию", отмечает аналитик.

На российский рынок может оказать давление ситуация, связанная с принятой резолюцией Палатой представителей Конгресса США о противодействии проекту "Северный поток-2", которая призывает поддержать энергобезопасность Европы. Документ носит рекомендательный характер, но не исключено, что в будущем данная тема может получить развитие. Поддержать рынок может рост котировок Brent, которая пытается приблизиться к отметке $61 за баррель. Из важных событий дня - "День инвестора" Сбербанка. Индекс МосБиржи вполне способен оттолкнуться от отметки 2400 пунктов и перейти к росту, считает Антонов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МосБиржа, РТС
Экономика
ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
 Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинLamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафеПодробнее
 "АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta"АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta
Причина заключается в несертифицированной комплектации шинПодробнее
Китай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласийКитай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласий
Стороны предложили меры и сроки урегулированияПодробнее
 Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Лидировавший ранее Катар снизил экспорт в это время года впервые с 2014 годаПодробнее
 Кудрин перечислил риски для российской экономикиКудрин перечислил риски для российской экономики
По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформПодробнее
 Нефтяная сделка на грани нервного срыва. ОбобщениеНефтяная сделка на грани нервного срыва. Обобщение
Прошедшие в среду-пятницу заседания могут по праву считаться самыми напряженными и драматичными в истории сделки по ограничению добычиПодробнее
 Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычуПереговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу
Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически ради сохранения сделки ОПЕК+Подробнее
 ЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкцийЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкций
Он касается тех банков, которые не работают с системами Visa и MasterCard напрямуюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleВ миреБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйВ РоссииСадовые товарищества обяжут завести счета в банкахВ миреОткрывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на таксиВ РоссииПробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствиюСпорт"Локомотив" уступил "Шальке 04" и выбыл из еврокубков

К концу недели в Москве похолодает до минус 18

К концу недели в Москве похолодает до минус 18По оценкам синоптиков, небольшой мороз и гололед в столице можно ожидать уже в четверг Подробнее

МВД закупит партию мощных электрошокеров

Мэй намерена выступить с обращением

Двое полицейских погибли в ДТП с броневиком инкассаторов в Карачаево-Черкесии

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

Роскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleРегулятор напоминает, что компания отказывается фильтровать запрещенный контент Подробнее

Возбуждено дело после повреждения памятной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном

Дом-замок с кокошником в центре Москвы признали памятником архитектуры

Двухэтажное здание на Яузской улице является образцом модерна начала XX века Подробнее

Британские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе Мэй

Британские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйПремьер является лидером Консервативной партии, где против нее начал зреть бунт Подробнее

США заподозрили китайские власти в кибератаке на Marriott

США заподозрили китайские власти в кибератаке на MarriottПо данным источников NYT, хакеры работали на министерство государственной безопасности КНР Подробнее

Восемь из 13 пострадавших при стрельбе в Страсбурге получили тяжелые ранения

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');