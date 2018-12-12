Экономика

Рынок акций РФ откатился к уровню двухнедельной давности по индексу МосБиржи

Есть обновление от 19:42

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду откатился к уровню двухнедельной давности по индексу МосБиржи из-за распродаж, вызванных геополитической напряженностью вокруг газопровода "Северный поток 2"; локомотивом снижения выступили бумаги "Газпрома", а лидером снижения стали перегретые ранее акции "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2370,35 пункта (-1%), индекс РТС - 1125,78 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 66,32 рубля (-0,04 рубля).

Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие со строительством газопровода "Северный поток 2" из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Документ, принятый Палатой представителей в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток 2".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока 2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Конгрессмены призывают президента США Дональда Трампа "использовать все доступные средства для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации (энергоносителей) для снижения зависимости ЕС от РФ".

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

Внутренняя хорошая статистика по экономике РФ осталась без внимания игроков: Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в третьем квартале до 1,5% в годовом выражении с 1,3% по предварительной оценке, а также повысил оценку роста ВВП за 9 месяцев до 1,6% с 1,5% по предварительным расчетам.

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-3,1%), "Татнефти" (-2,8%), "Россетей" (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (-2,1%), АФК "Система" (-1,9%), "Газпрома" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,3%), Сбербанка (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%).

Выросли бумаги "Мобильных телесистем" (+3,7%), "Распадской" (+1,3%), "Норникеля" (+1,2%), ВТБ (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) (+0,5%, до 46,6 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) (+0,2%).

Акционеры ММК на внеочередном собрании одобрили дивидендные выплаты за третий квартал 2018 года в размере 2,114 рубля на акцию, сообщила компания. По итогам второго квартала 2018 года дивиденды составили 1,589 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,085 млрд рублей (из них 9,785 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 5,091 млрд рублей - на "Газпром").

Зарубежные рынки

Тем временем внешние рынки выросли на ожиданиях урегулирования торговых разногласий США и Китая. В среду выросла фондовая Азия (Япония прибавила 2,2%, Китай - 0,3%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,2-2,3%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 1,4%).

По данным источников агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15%. Предложение прозвучало в ходе прошедшей в понедельник телефонной конференции, в которой участвовали министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, и было представлено правительству США для рассмотрения в ближайшие дни.

Тем временем, в Канаде отпустили под залог финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании. Президент США Трамп сказал, что готов вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США. В интервью Reuters он сказал, что будет делать то, что "хорошо для страны".

Вышедшие в среду данные Минэнерго США о запасах нефти оказались умеренно негативными (резервы нефти за неделю сократились на 1,2 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей), что замедлило коррекционный рост котировок.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:55 по московскому времени составила $60,95 за баррель (+1,3% и +0,4% во вторник), январская цена WTI - $52,11 за баррель (+0,9% и +1,3% накануне).

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Теги: рынок акций

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