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Экономика

Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил снижение к евро вечером в среду

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США развернулся вниз, евро ускорил рост на Московской бирже в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 66,32 руб. в 19:00, что на 3,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,38 руб., поднявшись на 23,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 8,4 копейки - до 70,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и немного ускорил снижение к евро следом за аналогичной динамикой валют на глобальном рынке. Доллар развернулся вниз к евро после выхода данных, указавших на замедление инфляции в США.

Замедление инфляции в США в ноябре, в основном, было обусловлено снижением стоимости бензина (на 4,2%). Кроме того, в прошлом месяце подешевели услуги мобильной связи, авиабилеты и страхование автомобилей. В то же время подорожала аренда жилья, выросли цены на автомобили, лекарства и медицинские услуги.

Министерство финансов России запланировало на 12 декабря проведение аукционов по продаже четырехлетних ОФЗ серии 29012 в объеме 5 млрд рублей, а также трехлетних ОФЗ серии 25083 на сумму 16 млрд 179,013 млн рублей.

Результаты аукциона по размещению ОФЗ 25083 можно признать неудачными для Минфина, так как было размещено всего около 55% выпуска при довольно существенном спросе.

Всего было продано бумаг на общую сумму 8 млрд 886 млн рублей при спросе 40 млрд 516 млн рублей и объеме предложения 16 млрд 179 млн рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза, при этом объем размещения составил 54,9% выпуска. Цена отсечения была установлена на уровне 96,86% от номинала, что соответствует доходности 8,36% годовых.

Доходность данных облигаций на закрытие торгов накануне составила 8,31%, таким образом, премия к последней сделке предыдущей сессии составила 5 базисных пунктов.

Аукцион по размещению ОФЗ серии 29012 оказался более результативным, так как Минфину РФ удалось разместить 94% выпуска. Всего было продано бумаг на общую сумму 4 млрд 698 млн рублей при спросе 14 млрд 123 млн рублей и объеме предложения 5 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 2,8 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 99,65% от номинала, что соответствует доходности 7,76% годовых.

Доходность данных облигаций на закрытие торгов накануне составила 7,74%, таким образом, премия к последней сделке предыдущей сессии составила 2 базисных пункта.

Цены на нефть растут на торгах в среду, несмотря на данные Минэнерго США о менее значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени выросла на 1,74% - до $61,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,53% - до $52,44 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 декабря на 7,97 копейки, до 66,4225 руб., и уменьшил курс евро на 40,29 копейки, до 75,2168 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 2,73 копейки по отношению ко вторнику и составил 66,402 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 5,57 копейки и составил 66,3592 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 497,308 млн, из которых $647,285 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 850,023 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 35,19 копейки, до 75,2428 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 24,78 копейки и составил 75,2542 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR446,324 млн, из которых EUR182,612 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR263,712 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в среду на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" не изменилась по сравнению со вторником, оставшись на отметке 7,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,77% годовых. Ставка на срок 1 месяц также осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,01% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась и осталась на отметке 8,53% годовых.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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