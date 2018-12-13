Рубль вырос к доллару и евро следом за укреплением валют emerging markets

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине следом за умеренным ростом валют-аналогов большинства emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,25-66,34 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,33 руб. (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 75,41 руб. (-11,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 8,04 копейки к уровню закрытия среды, до 70,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 9 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,32 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется на старте торгов четверга на фоне повышения большинства валют emerging markets. Фактором, способствующим улучшению отношения инвесторов к рисковым активам, стало заявление президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана.

Президент США Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США, пишет MarketWatch. Это поддержало оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Ранее источники СМИ сообщили, что Китай намерен снизить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

Участники рынков ждут результатов заседания ЕЦБ, которое завершится в четверг в 15:45 по московскому времени, а в 16:30 начнется традиционная пресс-конференция главы Центробанка Марио Драги.

Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг на фоне осторожных прогнозов в отношении предложения углеводородов в 2019 году. Инвесторы и аналитики опасаются, что согласованного странами ОПЕК+ сокращения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы избежать перенасыщения рынка на фоне замедляющегося роста спроса.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,47% - до $60,43 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,27% - до $51,29 за баррель.

Опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как аналитики в среднем прогнозировали падение на 10,2 млн баррелей.

Помощник генпрокурора США Макан Делрахим заявил конгрессменам, что президентская администрация по-прежнему рассматривает возможность принятия закона, целью которого будет ограничение контроля ОПЕК над нефтяным рынком. Он отметил, что, помимо прямой конкуренции, ОПЕК создает "более масштабные проблемы".