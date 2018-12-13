Главные новости
ЭкономикаСбербанк не будет вводить кешбэк по картамСпортЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты пробВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие Мэй
Экономика

Рубль вырос к доллару и евро следом за укреплением валют emerging markets

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине следом за умеренным ростом валют-аналогов большинства emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,25-66,34 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,33 руб. (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 75,41 руб. (-11,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 8,04 копейки к уровню закрытия среды, до 70,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 9 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,32 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется на старте торгов четверга на фоне повышения большинства валют emerging markets. Фактором, способствующим улучшению отношения инвесторов к рисковым активам, стало заявление президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана.

Президент США Трамп сказал, что готов вмешаться в дело топ-менеджера китайской компании, если это поможет урегулированию торговых споров между КНР и США и не навредит интересам нацбезопасности США, пишет MarketWatch. Это поддержало оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Ранее источники СМИ сообщили, что Китай намерен снизить пошлины на импорт американских автомобилей с 40% до 15%. Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

Участники рынков ждут результатов заседания ЕЦБ, которое завершится в четверг в 15:45 по московскому времени, а в 16:30 начнется традиционная пресс-конференция главы Центробанка Марио Драги.

Цены на нефть эталонных марок сдержанно поднимаются в ходе торгов в четверг на фоне осторожных прогнозов в отношении предложения углеводородов в 2019 году. Инвесторы и аналитики опасаются, что согласованного странами ОПЕК+ сокращения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы избежать перенасыщения рынка на фоне замедляющегося роста спроса.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,47% - до $60,43 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,27% - до $51,29 за баррель.

Опубликованные в среду данные министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти показали их сокращение на 1,21 млн баррелей за неделю, тогда как аналитики в среднем прогнозировали падение на 10,2 млн баррелей.

Помощник генпрокурора США Макан Делрахим заявил конгрессменам, что президентская администрация по-прежнему рассматривает возможность принятия закона, целью которого будет ограничение контроля ОПЕК над нефтяным рынком. Он отметил, что, помимо прямой конкуренции, ОПЕК создает "более масштабные проблемы".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

Новости по теме

Экономика
Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Хлеб в России с начала года подорожал на 4%
Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиКПодробнее
 Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамСбербанк не будет вводить кешбэк по картам
Бонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытковПодробнее
 Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииЧубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии
Участниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс", "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbHПодробнее
 Туроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетов
Туристам выписали билеты на рейс авиакомпании, которая не планировала летать туда в декабреПодробнее
ООН оценила потребности КНДР в зернеООН оценила потребности КНДР в зерне
В этом году урожай в Северной Корее был ниже среднего уровняПодробнее
 Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
 Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинLamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафеПодробнее
 "АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta"АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta
Причина заключается в несертифицированной комплектации шинПодробнее
 Китай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласийКитай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласий
Стороны предложили меры и сроки урегулированияПодробнее
 Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Лидировавший ранее Катар снизил экспорт в это время года впервые с 2014 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 декабря6 фото
12 декабря
Фотохроника 12 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 декабря6 фото
11 декабря
Фотохроника 11 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСбербанк не будет вводить кешбэк по картамСпортЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты пробВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие МэйСпортАвстрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаСпортФутболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубковВ РоссииВ ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии

Samsung закроет одно из предприятий в Китае из-за падения спроса на свои смартфоны

Глава красноярского Росприроднадзора арестован за взятку в 300 тыс. рублей

Пьяного россиянина сняли с самолета рейса Астана - Алма-Ата

Донецк передал Киеву 13 человек для отбывания наказания на родине

Хлеб в России с начала года подорожал на 4%

Хлеб в России с начала года подорожал на 4%Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиК Подробнее

Футболиста "Крыльев Советов" Башкирова лишили прав на полтора года за нетрезвую езду

Астраханский суд отказал имаму московской мечети в замене тюремного срока штрафом

Посольство РФ запросило у прокуратуры Австрии официальную информацию по российским биатлонистам

Грузовой поезд насмерть сбил подростка в Башкирии

Новую памятную доску Солженицыну изготовят в Гусь-Хрустальном взамен разбитой

Посетитель бара в Оренбурге отсудил у владельца 50 тысяч рублей за ожог фирменным пивом

В СБР заверили, что российские биатлонисты продолжат выступления на международной арене

Захарова пообещала зеркальный ответ на санкции Литвы в адрес РФ

Сбербанк не будет вводить кешбэк по картам

Сбербанк не будет вводить кешбэк по картамБонусная программа "Спасибо" в 2018 году принесла банку больше 25 млрд руб. убытков Подробнее

Китай возобновил закупки соевых бобов в США

МИД РФ объявил словацкого дипломата персоной нон грата

Раннее Братислава выслала представителя России, заподозрив его в сборе разведданных Подробнее

Власти Китая подтвердили информацию о расследовании в отношении двух канадцев

СКР заинтересовался попыткой скрыть отравление пятиклассника наркотиком в Барнауле

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');