Экономика

Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили

После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%

Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили
Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, предложение о сокращении пошлин до 15% с нынешних 40% было представлено в правительство и будет рассмотрено в ближайшие дни.

ЭкономикаСи Цзиньпин и Трамп договорились по тарифамСи Цзиньпин и Трамп договорились по тарифамЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о том, что Китай согласился пойти на этот шаг в качестве уступки США, по итогам переговоров лидеров двух стран в Буэнос-Айресе, состоявшихся в начале декабря.

Решение о снижении пошлин пока не принято, подчеркивают источники.

По их словам, во вторник представители торговых ведомств США и КНР провели телефонные переговоры, что говорит о продолжении диалога двух стран по торговым вопросам, несмотря на скандал вокруг ареста главного финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде по запросу властей США.

Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров.

Пекин так и не подтвердил заявление Трампа о готовности КНР снизить тарифы на ввоз автомобилей из США.

Продажи автомобилей в Китае в ноябре снизились по итогам шестого месяца подряд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). В прошлом месяце в стране было продано 2,02 млн машин, что на 18% меньше показателя за тот же месяц 2017 года, и, таким образом, рынок может завершить год падением впервые, по крайней мере, за два десятилетия.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, которые, помимо легковых автомобилей, учитывают продажи грузовиков и автобусов, реализация транспортных средств в КНР в ноябре уменьшилась на 16,1%, до 2,17 млн единиц. За январь-ноябрь продажи сократились на 2,8%, до 21,5 млн единиц.

Экспорт автомобилей и легких грузовиков из США в Китай в 2017 году составил $9,5 млрд.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Китай, США

Новости по теме

Экономика
Китай собрался снизить пошлины на американские автомобилиКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили
После переговоров Трампа и Си Цзиньпина тарифы решено опустить с 40 до 15%Подробнее
 Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинLamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин
Открытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафеПодробнее
 "АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta"АвтоВАЗ" отозвал в РФ 41,5 тыс. Lada Vesta
Причина заключается в несертифицированной комплектации шинПодробнее
 Китай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласийКитай и США обменялись мнениями по деталям решения торговых разногласий
Стороны предложили меры и сроки урегулированияПодробнее
Австралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в миреАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире
Лидировавший ранее Катар снизил экспорт в это время года впервые с 2014 годаПодробнее
 Кудрин перечислил риски для российской экономикиКудрин перечислил риски для российской экономики
По его словам, в частности, это нефтяные цены, санкции, уменьшение числа трудоспособных граждан и отсутствие структурных реформПодробнее
 Нефтяная сделка на грани нервного срыва. ОбобщениеНефтяная сделка на грани нервного срыва. Обобщение
Прошедшие в среду-пятницу заседания могут по праву считаться самыми напряженными и драматичными в истории сделки по ограничению добычиПодробнее
 Переговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычуПереговоры внутри ОПЕК зашли в тупик из-за отказа Ирана сокращать добычу
Иран отказался снижать добычу нефти даже чисто символически ради сохранения сделки ОПЕК+Подробнее
 ЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкцийЦБ РФ дал небольшим банкам совет на случай отключения от платежных систем из-за санкций
Он касается тех банков, которые не работают с системами Visa и MasterCard напрямуюПодробнее
 Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычиСтраны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи
Министр энергетики Саудовской Аравии не уверен, что Россия поддержит такое соглашениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейВ РоссииВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне В миреЧеловеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист ХашкаджиМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейЭкономикаКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестСекреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофе Подробнее

Маск намекнул на скорое появление прототипа первого пикапа Tesla

За две недели на Украину не пустили больше тысячи россиян

Неудачный пуск ракеты произошел в выходные на военном полигоне Капустин Яр

Людмилу Алексееву похоронят в США

Финляндия оставила под арестом россиянина и освободила эстонца по делу об отмывании денег

Минюст РФ предоставил ЕСПЧ данные о задержанных украинских моряках

Пассажирский самолет прервал взлет во время разбега в якутском аэропорту

Российские пловцы установили рекорд Европы в эстафете 4х100 м в коротком бассейне

Семеро школьников отравились после посещения бассейна в Петербурге

Полтавченко выдвинут в совет директоров ОСК

Греф подтвердил, что Сбербанк может поменять название

Он подчеркнул, что речь идет только о всей "экосистеме", а не конкретно финансовой части Подробнее

В Москве начали высаживать деревья

Крупномеры высаживают не ранее ноября, в этом году из-за теплой осени к посадкам приступили за три недели до Нового года Подробнее

Группа "Пошлая Молли" сообщила об отмене концертов в Поволжье

Житель Кубани застрелил двух женщин и скрылся с оружием

Супруга Дениса Глушакова заявила в полицию об угрозах убийством с его стороны

Супруга Дениса Глушакова заявила в полицию об угрозах убийством с его стороныВ отношении капитана "Спартака" правоохранительные органы проводят проверку Подробнее

Чистый отток капитала из России в январе-ноябре вырос в 3,3 раза

По оценке ЦБ, отток составил $58,5 млрд Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');