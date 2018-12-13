Финская Valio начала производство сливочного масла в России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Финский производитель молочных продуктов Valio запускает в России производство сливочного масла под одноименным брендом, поставки которого компания прекратила после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года.

До 2014 года бренд сливочного масла Valio занимал до четверти рынка в Санкт-Петербурге и более 14% рынка в Москве. "Мы уверены, что новый продукт позволит нам в будущем восстановить эти позиции", - отметила старший вице-президент ООО "Валио" Елена Кипенева, чьи слова процитированы в сообщении компании.

Масло будет производиться под контролем специалистов научного центра исследований и разработок Valio R&D на партнерском производстве ООО "Валио" в Московской области. В последние годы компания разрабатывала и оптимизировала рецептуру и технологию приготовления сливочного масла, чтобы запустить производство в России. Продукт будет представлен в премиальном сегменте.

"После введения эмбарго российский потребитель был вынужден искать замену привычным продуктам, в итоге зачастую останавливая выбор на более дешевых вариантах или на товарах, участвующих в акциях. В последнее время наметилась обратная тенденция: активно восстанавливается спрос на продукцию высокого качества, выбор потребителей все чаще основывается на натуральном составе, вкусовых качествах и потребительских свойствах, за которые россияне готовы платить справедливую цену", - сказала Кипенева.

Valio владеет 13 заводами в Финляндии, двумя - в Эстонии и одним - в России. В 2017 году компания увеличила производственную мощность своего предприятия в России до 15 тыс. тонн продукции в год. Суммарный объем инвестиций в эту площадку превысил 67 млн евро. Помимо собственного завода, с конца 2009 года Valio развивает в РФ и контрактное производство.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка российской "дочки" финской компании - ООО "Валио" - в 2017 году выросла до 6,2 млрд рублей с 5,4 млрд рублей в 2016 году.