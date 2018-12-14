Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками в конце недели после роста; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2372,62 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1128,27 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар подрос до 66,39 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,8%), "Башнефти" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "Россетей" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%).

Подросли бумаги "Газпром нефти" (+1,4%), "РусАла" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,3%).

В США индексы завершили торги в четверг без единой динамики, инвесторы оценивали статданные по американской экономике и развитие внешнеторгового конфликта США с Китаем.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало на 27 тыс., до 206 тыс. Значение показателя вплотную приблизилось к минимуму с 1969 года, достигнутому в сентябре (202 тыс.), что говорит об активном росте рынка труда в США.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что Китай на этой неделе возобновил импорт соевых бобов из США. Такая мера может усилить позиции Пекина на переговорах с Вашингтоном о торговле.

Кроме того, The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написала, что Китай готовится поменять промышленную политику и расширить доступ иностранных компаний к внутреннему рынку с целью смягчить торговое противостояние с США.

Ранее руководители служб безопасности США заявили на слушаниях в Сенате, что Пекин продолжает злоупотреблять американскими технологиями для развития собственной экономики, и что кибератаки китайских хакеров остаются серьезной угрозой национальной безопасности страны.

Между тем, в пятницу снижается фондовая Азия на слабой статистике из Китая (Япония упала на 2%, Китай - на 1,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

Промпроизводство в КНР в январе-ноябре выросло на 6,3% после роста на 6,4% в январе-октябре, динамика оказалась на 0,1 процентного пункта хуже ожиданий. Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 8,1% (ожидался рост на 8,8%) по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 8,6% в октябре.

Нефть утром в пятницу снижается после существенного повышения накануне, неделя завершается в небольшом "минусе" (с начала недели Brent и WTI потеряли в цене менее 1%). Тем не менее, цена Brent в пятницу все еще на $0,8 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $61,07 за баррель (-0,6% и +2,2% в четверг), январская цена WTI - $52,35 за баррель (-0,4% и +2,8% накануне).

Рост цен на нефть в четверг был вызван сообщением Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что незапланированные перебои поставок из Ирана и Венесуэлы фактически могут удвоить объем сокращения нефтедобычи в странах ОПЕК, с объявленных 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) до примерно 1,7 млн б/с.

По оценке МЭА, добыча в ОПЕК в первом квартале 2019 года может упасть на 1,4 млн б/с с октябрьского уровня и составить 31,5 млн б/с, говорится в отчете организации. Во втором квартале совокупный объем добываемой картелем нефти может снизиться до 31,2 млн б/с.

Таким образом, рост излишка запасов топлива в мире может ускориться, что станет позитивным фактором для нефтяных рынков.

Тем временем государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco предупредила американские НПЗ о возможном резком сокращении поставок в январе, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает в пятницу коррекции вниз по индексу РТС под влиянием ухудшения внешнего фона. Опасения инвесторов в отношении устойчивости глобального экономического роста, вызванные комментарием ЕЦБ, в пятницу были усилены данными по экономике Китая, которые оказались в среднем слабее прогнозов. Вместе с тем, динамика спреда доходности между облигациями развивающихся и развитых стран EMBI пока не позволяет диагностировать "бегство капитала" с развивающихся рынков.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара - усиление опасений, связанных с состоянием мировой экономики, может оказать поддержку курсу доллара как "защитной" валюты.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, в фокусе внимания утром в пятницу оказалась слабая статистика из Китая. Розничные продажи в ноябре (+8,1% при ожиданиях +8,8%) показали самую слабую динамику с мая 2003 года, также замедлился рост промпроизводства.

Экономика КНР ощущает последствия "торговых войн", ВВП в текущем году, вероятно, сохранит прогнозный темп роста в 6,5%, но в 2019 году ситуация изменится в худшую сторону. Давление на экономику будет нарастать, о чем уже говорят официальные представители Китая. В этих условиях потребуются новые стимулы от центрального банка.

На саммите ЕС были продлены санкции против России на ближайшие полгода, однако большинство стран-членов Евросоюза выступило против новых санкций в отношении России из-за ситуации с украинскими моряками в Керченском проливе, считая их контрпродуктивными. Российский рынок акций пока не получает поддержки со стороны нефтяных котировок, но продуктивные переговоры США и Китая благоприятно сказываются на мировых рынках, а вероятное снятие санкционного давления на РФ также является позитивным фактором.

Главным событием пятницы станет решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке, которая может быть повышена на 0,25 процентного пункта, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, ухудшение статданных по Китаю обещает снижение спроса на сырьевые товары, хотя пока можно говорить лишь об ухудшении динамики роста. Переговоры США и Китая по торговым вопросам пока не производят позитивных новостей, а побочные новости, вроде ареста финансового директора Huawei, дают понять глубину противоречий между двумя лидерами мировой экономики.

Рубль может показывать низкую волатильность в начале дня, так как в пятницу ЦБ РФ примет решение по ставке. Кроме того, участники торгов будут оценивать то, когда и в каком объеме регулятор вернется к покупке валюты в рамках бюджетного правила, отмечает аналитик.