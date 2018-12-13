В мире Война санкций

ЕС решил продлить санкции против РФ

Есть обновление от 22:18

Это решение принято единогласно сроком на полгода

ЕС решил продлить санкции против РФ
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Фото: Reuters

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры Евросоюза договорились о продлении экономических санкций ЕС в отношении России, не увидев прогресса по Минским договоренностям, сообщил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"ЕС единогласно продлевает экономические санкции в отношении России, учитывая нулевой прогресс в имплементации Минских договоренностей", - написал Туск в твиттере.

Санкции продлеваются на полгода, текущие санкции истекали 31 января.

Высокопоставленный европейский чиновник ранее сообщал журналистам в ответ на вопрос, каким будет послание, которое лидеры ЕС намерены направить Москве в связи с обострением ситуации в бассейне Азовского моря, сказал, что "ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев".

"Я думаю, это мощный сигнал, - продолжил чиновник ЕС. - По Азовскому морю, я полагаю, мы (Европейский совет - ИФ) придем к письменным заключениям. Но письменные заключения, над которыми мы еще работаем, отражают дискуссию между министрами иностранных дел на Совете по иностранным делам в минувший понедельник".

В последний раз экономические санкции ЕС в отношении России продлевались летом, впервые же они были введены в июле 2014 года.

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Теги: ЕС, Россия

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