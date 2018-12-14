ЦБ РФ понизил ожидания по нефти Urals с $63 до $55 за баррель в 2019 году

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ оставил неизменным свой прогноз по росту ВВП на 2018 год в интервале 1,5-2%, а на 2019 год в интервале 1,2-1,7%, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания, на котором он повысил ключевую ставку до 7,75% с 7,5%.

При этом ЦБ понизил прогноз по среднегодовой цене на нефть марки Urals в 2019 году до $55 за баррель с $63, отметив, что благодаря действию бюджетного правила снижение цены на нефть незначительно скажется на основных макроэкономических параметрах.