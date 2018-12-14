ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2019 году с $25 до $20 млрд

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Отток капитала из России в 2019 года прогнозируется на уровне $20 млрд, заявила председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ.

"Сальдо финансового счета по частному сектору также несколько снижено - до $20 млрд по сравнению с $25 млрд в октябре", - сказала она.

"У многих возникает вопрос, почему в следующем году сальдо финансового счета по частному сектору составит $20 млрд, если в этом году оно прогнозируется на уровне $67 млрд. Помимо снижения цен на нефть, причина - это приостановка и затем возобновление Банком России покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила", - добавила Набиуллина.

Предыдущий прогноз ЦБ по оттоку капитала из РФ составлял $66 млрд в 2018 году и $25 млрд в 2019 году.