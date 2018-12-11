Чистый отток капитала из России в январе-ноябре вырос в 3,3 раза

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала из РФ в январе-ноябре 2018 года вырос в 3,3 раза - до $58,5 млрд по сравнению с $17,7 млрд оттока за аналогичный период 2017 года, следует из комментария Банка России.

ЦБ РФ ранее сообщил, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-октябре составил $42,2 млрд. Таким образом, в ноябре мог быть зафиксирован чистый отток на уровне $16,3 млрд.

Согласно обнародованному в конце октября прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти в $72 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $66 млрд.