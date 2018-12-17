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Путин до конца года проведет встречу с представителями крупного бизнеса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - До конца года президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими бизнесменами, банкирами и главами крупных госкомпаний, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Встреча президента с представителями крупного бизнеса находится на стадии подготовки, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков", - говорится в сообщении.

По данным издания, о своем участии в планирующейся беседе российского лидера и представителей крупного бизнеса сообщили президент "Деловой России" Алексей Репик и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Однако, они не стали уточнять какие вопросы могут быть затронуты в ходе встречи.

Издание отмечает, что "обычно во время этих мероприятий обсуждаются актуальные проблемы, волнующие предпринимательское сообщество, затрагиваются вопросы взаимодействия органов власти и бизнесменов, а также важные инициативы правительства в области экономики".

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Теги: Россия, Владимир Путин

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