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ЮТВ Ивана Таврина продаст 75% "СТС Медиа" консорциуму "Национальной медиа группы" и ВТБ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Холдинг ЮТВ Ивана Таврина продает 75% акций "СТС Медиа", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух крупных медиакомпаний.

По данным одного из источников, пакет Таврина покупает консорциум "Национальной медиа группы" (НМГ) и ВТБ .

Сейчас НМГ и ВТБ уже являются бенефициарами "СТС Медиа": кроме ЮТВ ее вторым акционером является кипрская Telcrest1, ее владельцы - НМГ, ВТБ, структуры Алексея Мордашова и "Сургутнефтегаза".

Таврин сказал "Ведомостям", что переговоры по продаже "СТС Медиа" консорциуму НМГ и ВТБ находятся в финальной стадии, а гендиректор НМГ Ольга Паскина уточнила, что сделка, скорее всего, будет закрыта до конца года. Представитель ВТБ подтвердил, что банк действительно является участником консорциума, покупающего "СТС Медиа". Как распределяются доли внутри консорциума, они не раскрыли. При этом издание уточняет, что ВТБ не будет участвовать в операционном управлении "СТС Медиа".

"СТС Медиа" до мая 2016 года была единственным публичным российским медиахолдингом с листингом на Nasdaq. Из-за поправок в закон о СМИ, которые ограничили долю иностранцев в российских медиа на уровне 20%, компания в 2015 году была вынуждена искать новых акционеров. В результате 75% в "СТС Медиа" получил холдинг ЮТВ Таврина и Алишера Усманова. Затем Усманов продал свою долю в медиа-бизнесе Таврину.

В конце 2015 года американская СТС Media продала 75% в ООО "СТС Инвестментс" (в эту компанию были выделены телеканалы холдинга, теперь она называется ООО "СТС Медиа") компании "ЮТВ Менеджмент", дочерней структуре холдинга ЮТВ. Итоговая сумма сделки составила $193,1 млн.

В мае 2016 года СТС Media завершила выкуп собственных акций у шведской Modern Times Group (MTG, владела 38%) и миноритариев (free float на Nadaq составлял 36%). На выкуп акций СТС Media направила средства, полученные от ЮТВ, и собственные свободные средства в размере $54,7 млн. Биржа провела делистинг СТС Media.

По словам Паскиной, которые приводят "Ведомости", эфирные каналы НМГ ("Рен ТВ" и "Пятый"), его платные каналы (входят в семейства Viasat, Discovery, Euronews, Sony), а также каналы "СТС Медиа" (СТС, "Домашний", "Че", СТС Love и CTC Kids) совокупно займут первое место по ТВ-аудитории на рынке.

По оценке Mediascope, сейчас каналы НМГ и "СТС медиа" в среднем в сутки смотрит 24% всех российских зрителей старше четырех лет (доля аудитории, данные за девять месяцев 2018 года по городам с населением более 100 тыс. человек).

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Теги: СТС Медиа, ЮТВ, Национальная медиа группа, ВТБ

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