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Экономика

"Национальная медиа группа" и ВТБ купили "СТС медиа"

Медиахолдинг и банк закрыли сделку по покупке 75% "СТС Медиа" у Ивана Таврина

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Консорциум в составе "Национальной медиа группы" (НМГ) и ВТБ закрыли сделку по покупке 75% в "СТС Медиа" у структуры Ивана Таврина.

По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем "СТС Медиа" (телеканалы СТС, "Домашний", "Че", СТС Love и CTC Kids) с 28 декабря является АО "Медиа Инвестиции". Эта компания была создана в ноябре этого года, ее гендиректор - глава "СТС Медиа" Вячеслав Муругов. Бенефициаром компании в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс" указан банк ВТБ.

Представитель НМГ подтвердил, что сделка закрыта. По его словам, НМГ вошла в состав акционеров АО "Медиа Инвестиции". От других комментариев он отказался.

Прежний собственник 75% в "СТС Медиа" - ООО "ЮТВ Менеджмент" Таврина.

О готовящейся сделке ранее в декабре писали "Ведомости". Таврин рассказывал изданию, что продает "СТС Медиа" дороже, чем приобрел. Представитель ВТБ сказал "Ведомостям", что цена покупки "была привлекательна" для банка.

НМГ и ВТБ уже были бенефициарами "СТС Медиа": кроме ЮТВ ее вторым акционером является кипрская Telcrest (25%), ее владельцы - НМГ, ВТБ, структуры Алексея Мордашова и "Сургутнефтегаза".

"СТС Медиа" до мая 2016 года была единственным публичным российским медиахолдингом с листингом на Nasdaq. Из-за поправок в закон о СМИ, которые ограничили долю иностранцев в российских медиа на уровне 20%, компания в 2015 году была вынуждена искать новых акционеров. В результате 75% в "СТС Медиа" получил холдинг ЮТВ И.Таврина и Алишера Усманова. Затем Усманов продал свою долю в медиа-бизнесе Таврину.

В конце 2015 года американская СТС Media продала 75% в ООО "СТС Инвестментс" (в эту компанию были выделены телеканалы холдинга, теперь она называется ООО "СТС Медиа") компании "ЮТВ Менеджмент", дочерней структуре холдинга ЮТВ. Итоговая сумма сделки составила $193,1 млн.

В мае 2016 года СТС Media завершила выкуп собственных акций у шведской Modern Times Group (MTG, владела 38%) и миноритариев (free float на Nadaq составлял 36%). На выкуп акций СТС Media направила средства, полученные от ЮТВ, и собственные свободные средства в размере $54,7 млн. Биржа провела делистинг СТС Media.

НМГ была создана в 2008 году путем объединения медийных активов ОАО "АБ Россия", Алексея Мордашова, ОАО "Сургутнефтегаз" и страховой группы "Согаз". В состав НМГ входят телеканалы "Рен ТВ" и "Пятый" (компания также владеет долей в "Первом канале"), платные каналы (Viasat, Discovery, Euronews, Sony).

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Теги: Национальная медиа группа, НМГ, ВТБ, Иван Таврин

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