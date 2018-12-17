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Пострадавшие клиенты туроператора "Матрешка Тур" смогут получить компенсации

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавшие клиенты петербургского туроператора "Матрешка Тур" не могут получить компенсации из-за отказа суда признать компанию банкротом и отзыва лицензии у ее страховщика, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в понедельник.

"С начала года с исковыми заявлениями о взыскании долгов с "Матрешки" обратилось около 25 турфирм. Суммы исков - от 80 до 400 тыс. рублей. По итогам заседаний турагенты получают исполнительные листы, по которым ничего взыскать не могут", - сказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, недавний иск ООО "МК Сервис" с требованием признать туроператора банкротом также не был удовлетворен из-за нехватки доказательной базы - документов, подтверждающих наличие у "Матрешки" задолженности. Дата рассмотрения еще одного подобного иска от ООО "Палладиум" на сумму 350 тыс. рублей пока не назначена.

"Кроме того, нет возможности получить и страховое возмещение: у страховщика проблемного туроператора, СК "Якорь", в ноябре была отозвана лицензия", - уточнили в ассоциации. По закону, после отзыва лицензии страховая компания продолжает нести ответственность по ранее заключенным договорам, но к этому моменту на ее расчетных счетах обычно уже нет денег.

Петербургский туроператор "Матрешка Тур" прекратил деятельность в июне 2018 года. За компенсацией по несостоявшимся турам в страховую компанию "Якорь" в июле обратились около 300 клиентов туроператора. Они подали заявлений на 32,4 млн рублей, при том, что ответственность "Матрешки" была застрахована на 25 млн рублей.

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Теги: Матрешка Тур, АТОР

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