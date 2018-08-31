Ростуризм объяснил причины приостановки лицензии "Крымского страхового альянса"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм предупредил туроператоров о приостановке действия лицензии страховой компании "Крымский страховой альянс".

"Решение Банка России о приостановке действия лицензии АО "Крымский страховой альянс" вступило в силу 30 августа 2018 года. Обращаем внимание туроператоров, что это означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ростуризма.

По данным единого федерального реестра туроператоров, в АО "Крымский страховой альянс" финансовую ответственность застраховали 34 компании на сумму 500 тыс. рублей каждая. Все они работают в Крыму.

В ведомстве отметили, что решение о приостановке действия лицензии АО "Крымский страховой альянс" было принято в связи с несоблюдением компанией требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Ранее в апреле Центробанк отозвал лицензию у СК "Инвестстрах", после чего несколько туроператоров, имеющих в ней финобеспечение, прекратили деятельность. В частности, речь идет о компаниях DSBW Tours, "Матрешка-тур" и "Интрэвел Столешники".