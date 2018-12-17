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Компании КНР начали снижать цены и сокращать рабочие места из-за торговой войны

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Китайские компании, затронутые торговой войной между США и КНР, вынуждены снижать цены, сокращать рабочие места и инвестиции, свидетельствуют результаты проведенного UBS опроса финдиректоров 200 компаний, в значительной степени ориентированных на экспорт.

Порядка 86% компаний, продукция которых в США была обложена повышенными пошлинами, сообщили о сокращении числа заказов. Несмотря на то, что многие из них планируют диверсифицировать операции за счет сегментов, в меньшей степени зависимых от международной торговли, они не рассчитывают, что это позволит им полностью компенсировать ослабление экспортного спроса.

Представители 125 из 200 компаний сообщили, что их бизнес уже страдает в результате торгового спора. Из них 68% были вынуждены понизить цены на свою продукцию, 23% - сократить сотрудников, 27% - уменьшить капиталовложения, 18% - урезать зарплаты.

Эксперты UBS полагают, что соглашение о 90-дневном перемирии, заключенное Вашингтоном и Пекином в ходе встречи G20 в начале декабря, является лишь "передышкой", и оценивают вероятность заключения долгосрочного соглашения между двумя странами в течение этого периода менее чем в 15%.

"Большинство компаний ожидает эскалации торговой войны", - цитирует агентство Bloomberg обзор UBS.

По оценкам экспертов банка, темпы роста китайского экспорта в 2019 году сократятся до 4% с 11% в текущем году. В связи с этим будет еще больше снижений цен и еще больше сокращений рабочих мест в следующие шесть месяцев, говорится в обзоре.

Китайские власти уже предприняли меры, включая налоговые льготы и субсидии, чтобы несколько ослабить давление на экспортеров в связи с возросшими пошлинами, и в UBS полагают, что Пекин сохранит эту стратегию и в 2019 году. "Мы видим, что правительство КНР смягчает макроэкономическую политику, чтобы поддержать рост, а также предоставляет субсидии и налоговые льготы для поддержки занятости", - говорится в обзоре.

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Теги: США, КНР

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