Модельный ряд-2018 - СПИК, СПИК 2.0, НДС и другие новинки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский автопром впервые за долгое время провел год полностью "в зеленой зоне" с точки зрения продаж, а участники жили под знаком специального инвестиционного контракта, или, сокращенно, СПИКа.

При этом рынок жил в условиях значительной неопределенности относительно дальнейшего будущего отрасли, многие участники которой локализовывали свое производство в РФ еще по соглашениям о промсборке, ныне истекающим. Однако окончательные подробности "новой реальности" для автопрома озвучены так и не были - время от времени возникали списки компонентов и операций, обязательных к дальнейшей локализации, озвучивались тезисы о неизменности условий для бизнеса - но четкая картина так и не появилась. Вместе с тем, ряд компаний все же решились на подписание специнвестконтрактов в их изначальной итерации, и, как выяснилось, вряд ли прогадали - позднее заключение новых СПИКов было приостановлено, а правительство занялось разработкой второй версии инструмента, СПИК 2.0.

НДС - двигатель торговли

Рынок легковых автомобилей и LCV при этом с начала года показывал двузначные темпы роста, а Ассоциация европейского бизнеса - впервые с начала ведения статистики продаж - в январе не представила своего прогноза на год. "Главная причина - неопределенность, вызванная недавними изменениями планов правительства касательно уровня увеличения утилизационного сбора в 2018 году. Насколько мы знаем, финальное решение правительства по этому вопросу ещё не оглашено. Пока этого не случится, участникам рынка будет сложно оценить воздействие на их бизнес", - отмечалось в материалах АЕБ. "АЕБ опубликует свой прогноз, когда будут ясны рамочные условия ведения бизнеса", - говорил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В отсутствие официального прогноза со стороны АЕБ в январе свой прогноз продаж легковых машин и LCV на российском рынке сделала другая ассоциация - "Российские автомобильные дилеры", предсказав рост продаж год к году на 6,5%. "В нынешней экономической ситуации это, наверное, очень неплохо. Но при этом нас сильно волнует, насколько будет распространяться программа господдержки. Пока есть понимание только на первый квартал, который, конечно, покажет существенный рост - за счет низкой базы первого квартала 2017 года", - отметил глава ассоциации Олег Мосеев.

Во втором квартале РОАД ожидала замедления роста, в третьем - без господдержки - рынок "может уйти в минус". "Пока рынок находится в состоянии, при котором без стимулирующих мер ему существовать тяжело. При этом мы постоянно говорим, что эти стимулирующие меры должны носить рыночный характер, - отмечал глава РОАД. - Гораздо эффективнее и прозрачнее история, когда потребитель сам выбирает, какой ему автомобиль купить в рамках госпрограмм, и голосует рублем за того или иного производителя".

Сразу после январских праздников правительство если не развеяло неопределенность, о которой говорили в АЕБ, то хотя бы попыталось это сделать. Занимавший тогда пост вице-премьера Аркадий Дворкович объявил, что утильсбор на автомобили будет индексирован "в разной степени" - от 0% до 15% и чуть выше в зависимости от ряда факторов". В Минпромторге не приводили размеров индексации утильсбора по отдельным категориям транспортных средств, указывая лишь средневзвешенные цифры. "Индексация разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Средневзвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%", - отмечало министерство, подчеркивая, что индексация не приведёт к увеличению стоимости производимых в РФ автомобилей "в связи с существенным объемом средств федерального бюджета, запланированных в 2018-2020 годах на поддержку автомобильной промышленности - более 125 млрд рублей ежегодно, включая субсидии на программы стимулирования спроса, производственных затрат производителей и выполнения ими экологических требований". "Таким образом, с учетом принимаемых мер поддержки, прогнозируется рост отечественного авторынка", - отмечало министерство, вновь не приводя других подробностей.

Долгожданный ориентир рынка на год от АЕБ был озвучен в апреле, одновременно с мартовской статистикой продаж. "Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал двенадцатым месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году. С этого момента будет значительно труднее, хотя, с другой стороны, гораздо более ценно для рынка достичь существенного роста на постоянной основе. Участники рынка согласны, что дальнейший рост - наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ - улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом, до уровня 1,75 млн штук", - приводила ассоциация слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера. В 2017 году продажи составили 1,59 млн автомобилей (+11,9% к 2016 году).

На протяжении года темпы роста рынка измерялись двузначными числами - в январе-феврале и вовсе достигли фантастических +31,3% и +24,7% соответственно. Затем темпы роста стабильно держались на двузначном уровне вплоть до августа. Сентябрь и октябрь с этой точки зрения оказались слабейшими месяцами в году, однако по итогам ноября продажи вновь выросли на двузначную величину, хоть и едва преодолели этот порог.

При этом, несмотря на замедление роста, в октябре АЕБ улучшила прогноз авторынка на 2018 год с +10% до +13%, указывая, что рынок превысит планку в 1,8 млн машин. В ассоциации при этом напомнили про грядущее повышение НДС. "В свете текущего состояния рынка и ожидаемого увеличения НДС с января будущего года АЕБ обновил прогноз на год следующим образом. Ожидается, что в 2018 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей превысят 1,8 млн единиц, что означает 13%-ный рост по сравнению с прошлым годом", - говорил Йорг Шрайбер.

Комментируя результаты ноября, Шрайбер отметил, что "продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост". "Мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС", - добавил он. Ставка НДС поднимется с 18% до 20% с 1 января, и потребители ждут роста цен, причем некоторые дилеры неофициально предупреждают, что двумя процентными пунктами он не ограничится.

Как отметил в своем обзоре в начале ноября аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов, замедление роста продаж "неудивительно из-за менее благоприятного эффекта базы". "Тем не менее, мы считаем, что спрос остается стабильным. Мы также считаем, что рынок скорее всего продолжит расти в следующем году, хоть и меньшими темпами", - считает аналитик. При этом он указывает, что начало следующего года может показать заметное снижение продаж, так как повышение НДС с 1 января 2019 года (и, как следствие, возможное повышение цен на автомобили) может оттянуть часть спроса на конец 2018 года и усугубить ситуацию вкупе с сезонным ослаблением спроса.

Комментируя ноябрьские продажи, Беспалов также отметил, что грядущее повышение НДС с большой долей вероятности поддержит продажи в декабре. "Таким образом, мы ожидаем роста рынка по итогам 2018 года на уровне 14% по сравнению с 2017 годом, а общие продажи превысят отметку в 1,8 млн автомобилей", - сказал он.

При этом, по мнению аналитика, рынок продолжит расти и в 2019 году, "хотя и меньшими темпами", а в первые месяцы 2019 году может и снизиться из-за смещения спроса на конец 2018 года.

Do you СПИК?

Планы концернов относительно их дальнейшего присутствия в РФ на фоне грядущего завершения соглашений о промсборке по-прежнему продолжают концентрироваться вокруг специнвестконтрактов, а их обсуждение продолжается с разной степенью интенсивности на фоне неразберихи с новыми условиями работы автопрома.

В сентябре Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, которым планировал ввести балльную систему за локализацию узлов и агрегатов автотранспортных средств, выпускаемых в России. Речь шла о баллах за локализацию вариаторов, блоков управления системами ABS и ESP, теплообменников системы охлаждения, сидений, колес и жгутов проводов. Кроме того, уточнялся список соответствующих технологических операций для указанных узлов и агрегатов, которые должны быть локализованы, а также график такой локализации. Принять документ планировалось в декабре.

Однако затянувшееся обсуждение нового инвестрежима даже привело к тому, что в октябре один из его основных участников - Минэкономразвития - предложил Минпромторгу установить переходный период для автопрома, временно продлить истекающие соглашения об автопромсборке, а новые требования вводить постепенно. Институт специнвестконтрактов в автопроме предлагалось при этом разделить на "инновационные" и "инвестиционные", а локализацию автомобилей премиум-сегмента ограничить экономически обоснованными параметрами. Согласно позиции министерства, автоконцерны смогут развивать производство "высокотехнологичных" автомобилей на территории РФ на условиях "инновационных СПИК"; постепенно локализовывать производство для соответствия требованиям постановления правительства N719; организовать производство "лимитированной серии автомобилей в премиальном сегменте рынка на условиях и в объемах не выше определенных для соответствующих типов моделей на основе подписанных соглашений о промышленной сборке (действующих и действовавших)"; а также получать "дифференцированную поддержку" в зависимости от достижения установленной цели по размеру инвестиций (с возможностью самостоятельно определить направления инвестиций и уровень расходов на НИОКР).

"Принимая во внимание отсутствие экономической целесообразности глубокой локализации части компонентов при относительно невысоких объёмах производства (спроса) для определённых премиальных сегментов автотранспортных средств, предлагаем рассмотреть возможность сохранения требований по локализации таких производств на уровне, зафиксированном в соглашениях о "промышленной сборке", с определением предельных объемов такого производства на уровне, не выше определенных для соответствующих типов моделей на основе соглашений о "промышленной сборке", - говорилось в письме.

Гендиректор VW в России Маркус Озегович до этого говорил, что компания ведет переговоры по вопросу локализации автомобилей премиум-класса, и подчеркивал, что "локализация двигателей и коробок передач для автомобилей премиум-класса невозможна". Ранее компания собирала на своем заводе в Калуге автомобили Audi методом крупноузловой сборки, однако свернула производство.

При этом, видимо, на фоне постоянно меняющихся принципов для заключения СПИКов и неясности с новым инвестрежимом ряд автопроизводителей все же решили заключить контракты на условиях до их пересмотра. В мае трехсторонний СПИК сроком на 10 лет с Минпромторгом заключили "КАМАЗ" и немецкий Daimler (владеет 15% в российской компании). Документ направлен на развитие модельного ряда "КАМАЗа" и модернизацию мощностей для их производства. Стоимость контракта - 46,5 млрд руб., при этом инвестиции со стороны "КАМАЗа" составят 38,6 млрд руб. Контракт предполагает создание на имеющихся мощностях производства 55-60 тыс. грузовиков в год, создание и запуск в производство новых двигателей Р6 и производства лонжеронов. Кроме того, идет строительство завода каркасов кабин, продукция которого будет использоваться как для грузовиков КАМАЗ, так и Mercedes-Benz.

Также в мае ПАО "Соллерс" и его давний партнер - японская Isuzu Motors Limited - подписали СПИК, в соответствии с которым создадут паритетное совместное предприятие ООО "Исузу Соллерс". СП займется "развитием технологического партнерства, в том числе разработкой и выводом на рынок совместного продукта в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей с высокой степенью локализации". Объем производства нового продукта составит около 7 тыс. штук в год, при этом около 30% будет поставляться на экспорт рынках через дистрибуторскую сеть Isuzu. Предполагается, что СП будет размещено в Ульяновске. Общий объем инвестиций в проект превысит 6 млрд руб. "При реализации проекта планируется обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая локализацию двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и других компонентов. Помимо локализации самих узлов и агрегатов в рамках проекта будут также использоваться локальное литье и материалы российского производства", - отметили в "Соллерсе".

Среди претендентов на СПИК многие концерны, локализовавшие свое производство в РФ, наиболее активно обсуждаются контракты Hyundai, BMW.

Так, Hyundai, у которой соглашение о промсборке должно было истечь в декабре, обсуждает СПИК на строительство завода двигателей (глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что контракт будет подписан до декабря). При этом концерн даже просил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко оказать содействие этому процессу. Как уточняли в Минпромторге, в рамках СПИКа Hyundai планирует вложить около 27 млрд руб., построив в 2021 г. в Санкт-Петербурге завод мощностью до 150 тыс. двигателей в год. По словам представителей корейского концерна, обсуждается также кооперация с российскими производителями автокомпонентов. В частности, специалисты Hyundai посещали предприятия холдинга "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ, ранее принадлежал "АвтоВАЗу" , позднее был передан группе "КАМАЗ").

Volkswagen с ГАЗом и без

VW планировал углубить существующее сотрудничество с группой "ГАЗ" - обсуждалось даже возможное вхождение немецкого концерна в капитал нижегородского автопроизводителя за счет допэмиссии акций. В марте акционеры "ГАЗа" одобрили допэмиссию на 62,9 млрд руб., однако в июне ее пришлось отменить: продолжению истории помешали американские санкции против Олега Дерипаски и подконтрольных ему юрлиц, введенные в апреле. При этом еще в мае группа "ГАЗ" обратилась в Минэкономразвития с просьбой приостановить заключение новых специнвестконтрактов в автопроме. В октябре вице-премьер Дмитрий Козак и посол США в РФ Джон Хантсман обсудили варианты вывода из-под санкций группы "ГАЗ". "Рассматриваем разные варианты, в том числе и с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей", - сказал он, указав, что речь идет о сохранении рабочих мест. Что касается переговоров с VW, то, по словам Козака, "такой диалог был, но пока решения нет".

"Мы вынуждены сотрудничать с американскими властями по этим вопросам. В любом случае требуется переходный период после согласования условий реструктуризации для осуществления соответствующих корпоративных процедур", - пояснил вице-премьер, добавив, что у группы "ГАЗ" около 600 поставщиков иностранных компонентов, которые должны были бы прекратить поставки. По его словам, запас прочности у компании есть, но его хватит только на несколько недель. "Варианта сохранения всех рабочих мест, в случае ввода санкций, просто не существовало", - заключил он.

Олег Дерипаска при этом сам попытался ослабить санкционные риски для своего производителя коммерческих автомобилей. Так, в ноябре источник "Интерфакса" сообщил о том, что Дерипаска ведет переговоры со своим давним, еще с университетской скамьи, знакомым - совладельцем производителя минудобрений "ЕвроХим" Дмитрием Стрежневым о продаже активов по выпуску строительно-дорожной и спецтехники. При этом в самом "ГАЗе" заявляли, что эти переговоры являются частью долгосрочной стратегии, которая "предусматривала выделение и дальнейшую продажу активов по выпуску строительно-дорожной и спецтехники". Немного позже еще один источник "Интерфакса" сказал, что Стрежнев стал еще и совладельцем автозавода "Урал", входившего в группу "ГАЗ". В самой компании это не комментировали, однако вряд ли выпуск коммерческой техники "Урал" является непрофильным для группы.

При этом в октябре стало известно, что VW и сам подал заявку на заключение СПИКа, она находится в стадии рассмотрения - других подробностей при этом не приводилось. Глава VW в России Маркус Озегович при этом говорил, что концерн готов вкладывать в развитие своего присутствия в России, но подчеркивал, что приоритетом должна оставаться экономическая эффективность таких вложений. Одним из возможных проектов он называл удвоение мощностей завода двигателей компании в Калуге (сейчас рассчитан на выпуск 150 тыс. двигателей в год).

"Российское правительство по понятным причинам хочет, чтобы локализация производства автомобилей росла, отчасти из соображений суверенитета, отчасти по соображениям локализации. Мы четко говорим, что локализация должна быть экономически оправданной. Для нас это ключевой момент. В отличие от Минпромторга, мы говорим о том, что компании должны специализироваться в отдельных направлениях локализации. Мы бы скорее вдвое увеличили производство двигателей в России и стали бы глобальным экспортным хабом с данной точки зрения, нежели бы оставили завод двигателей в том состоянии, в котором он есть сейчас, и вложились бы в строительство небольшого завода коробок передач, который никогда не окупится. Эффект масштаба - это ключевой момент для экспорта и для сокращения издержек. Если мы локализуем всё понемногу, то успеха не достигнем", - говорил М.Озегович, отмечая при этом, что вопрос госрегулирования премиум-сегмента остаётся открытым. "Потому что очевидно, что локализация двигателей и коробок передач для автомобилей премиум-класса невозможна", - указывал он, отметив, что компания ведёт с Минпромторгом активные переговоры по этому вопросу.

И если еще один представитель немецкой "премиум-тройки" - Mercedes-Benz - начал строительство своего завода в Подмосковье еще в 2017 году, также заключив СПИК, то третий немецкий премиальный бренд - BMW - продолжает обсуждать условия такого контракта.

В июле генеральный директор российского подразделения BMW Group Штефан Тойхерт говорил, что компания рассчитывает подписать СПИК на строительство завода в Калининградской области в течение 2-3 месяцев. По его словам, предприятие будет расположено в Калининградской области, это будет greenfield-проект. В самом конце 2017 года баварский концерн зарегистрировал в Калининграде дочернее ООО "БМВ Русланд Аутомотив", а в октябре 2018 года перевел ее в прямое владение штаб-квартиры в Мюнхене.

"Учитывая долгосрочное присутствие BMW в Калининграде, а также привлекательный инвестиционный климат региона и планы правительства области по его дальнейшему развитию, мы подтверждаем выбор этого региона для размещения производства. На данный момент мы продолжаем переговоры с федеральными и региональными властями для согласования параметров обсуждаемого проекта", - говорил "Интерфаксу" представитель автопроизводителя. Сейчас автомобили BMW собираются на мощностях калининградского завода "Автотор".

В стороне от СПИКов не остался и "АвтоВАЗ", хотя первоначально компания стала героем новостей на эту тему скорее по воле своих акционеров, нежели самостоятельно. О том, что тольяттинский автопроизводитель может стать частью СПИКа, впервые заявил гендиректор ЗАО "Рено Россия" Андрей Панков в июле 2018 года. "Ведем переговоры о подписании СПИК с группой компаний, группой производителей, что позволит нам объединить инвестиционные возможности и объединить нашу потребность в компонентах, чтобы реализовать те технологии, те компоненты, которые пока не были реализованы", - сказал он в ходе выставки "Иннопром", обращаясь к Денису Мантурову и попросив его о содействии (текущая версия 708-го постановления правительства не позволяла подписывать СПИК группе инвесторов).

Совещание за совещанием

В ноябре после очередного совещания вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что режим промсборки в автопроме продлеваться скорее не будет, а механизм СПИК 2.0 будет доработан до конца ноября. "В рамках новых механизмов будем поддерживать автопром. Промсборка уже не нужна. В рамках совещания правительства даны поручения по доработке закона - срок до конца ноября. Принципиальные решения все приняты, закон будет подготовлен", - добавил чиновник.

Позднее по итогам еще одного совещания у вице-премьера был снят мораторий на рассмотрение заявок на СПИКи, а Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС было поручено "обеспечить заключение" соглашений с Hyundai, "ГАЗом", BMW и "Автотором". При этом участники совещания приняли к сведению позицию Минэкономразвития и ФАС "о целесообразности заключения СПИК до принятия нормативных правовых актов, направленных на совершенствование механизма СПИК, на условиях установления общего режима инвестиционной деятельности". Ведомствам поручили до выхода новых документов рассматривать заявки на СПИК, ограничиваясь "проверкой соответствия таких документов установленным формальным требованиям". Заключать СПИКи поручалось "на условиях предоставления инвесторам единого объема преференций, ограниченного исключительно установлением "стабилизационной" оговорки и льгот в отношении налогов по предусмотренному законодательством перечню". При этом будут субсидироваться часть затрат в рамках так называемых "промышленных субсидий". Они будут распространяться на равных условиях на всех автопроизводителей, локализовавших производство в РФ.

Вместе с тем, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что первые СПИКи по обновленному механизму могут быть заключены не раньше конца I квартала 2019 г. "Надо выпустить определенные подзаконные акты, поэтому, я думаю, к концу первого квартала следующего года. И это оптимистичный прогноз, потому что нужно будет довольно существенно менять нормативно-правовую базу, а это значительный объем работы", - пояснял он.

В конце ноября, практически сразу после поручений Козака, начали появляться сведения о планируемых, рассматриваемых и одобренных к заключению специнвестконтрактах. Так, Мантуров заявил, что заявку на СПИК подал "Автотор", который намерен организовать производство "порядка 29 разных видов автомобилей".

Буквально на следующий день стали известны подробности планируемого СПИКа группы "ГАЗ" - нижегородские власти объявили, что компания в рамках контракта с Нижегородской областью и Минпромторгом намерена вложить 20,887 млрд руб. в создание нового производства и обновление существующих мощностей по выпуску легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей и тяжелых грузовиков.

Еще днем позже Минпромторг обнародовал информацию по СПИКу "АвтоВАЗа", который, как и ожидалось, подал заявку совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Совокупно компании намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi. В министерстве привели и список планируемых к производству моделей в рамках СПИКа. Участники альянса будут выпускать Lada Granta, Xray, Largus, SW Largus, Van Lada, Vesta, 4x4; Nissan и Datsun: Qashqai, X-Trail, Terrano, Murano, On-Do, Mi-Do; Renault: Sandero, Sandero Stepway, Logan, Duster, Kaptur, Arkana, новое поколение Duster; Mitsubishi: Outlander, Pajero Sport.

При этом в министерстве сообщили, что принято "положительное решение о возможности заключения СПИКа" с Hyundai и "ГАЗом".

По мере приближения конца года новостная повестка в автопроме становилась все более оживленной. Так, 7 декабря Козак провел очередное совещание с автопромом, на котором присутствовал без преувеличения весь цвет отрасли. Само совещание было закрытым, вице-премьер дал лишь несколько кратких комментариев по его итогам. По его словам, государство продолжит компенсировать автопроизводителям утилизационный сбор, а также сохранит субсидии на железнодорожные перевозки автомобилей.

"Мы договорились о том, что утилизационный сбор не будет дифференцироваться в зависимости от уровня и обязательств по локализации производства. Утилизационный сбор будет возвращаться всем - и это конкурентное преимущество всего российского автопрома", - отметил чиновник, подчеркнув, что возврат таможенной пошлины и специнвестконтракты будут только "для тех, кто берет на себя обязательства по дополнительной локализации".

По его словам, объём господдержки составляет 9 рублей на 1 рубль дохода в бюджетную систему (если считать без утильсбора - то 5 рублей субсидий).

Чиновник также рассказал, что "были обращения различных сегментов автопрома по поводу участия в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". "И многие не пожелали участвовать в проекте, поскольку он накладывает дополнительные обязательства по наращиванию экспорта. Мы учли это обращение. В этот проект будут приглашаться только те автопроизводители, которые имеют специнвестконтракты. Будут предоставляться субсидии под корпоративные программы повышения конкурентоспособности, под наращивание экспорта", - пояснил вице-премьер.

Логистическая субсидия сохранится, но не под текущий экспорт, а под стимулирование его наращивания. Также будет сохранен инструмент господдержки в виде банковских субсидий, поддержка спроса в виде кредитования потенциальных покупателей, которая будет распространяться на все виды продукции и факторинг.

"Думаю, что в ближайшее время - буквально на следующей неделе должны закончить установление правил. Договорились о том, что будем предоставлять субсидию на наращивание производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции одним производителям, новым экспортерам. Старым экспортерам, тем, кто уже производит такую продукцию, будем продолжать оказывать поддержку в рамках логистической субсидии. Специальные инвестконтракты будут заключены со всеми автопроизводителями. Поддержку по уплате утилизационного сбора будем оказывать всем российским автопроизводителям", - сказал вице-премьер, указав, что кроме логистической субсидии других целевых субсидий не будет. "И то, она будет предоставляться по факту, поскольку ее легко контролировать - контролировать доставку продукции по назначению экспортным потребителям", - пояснил чиновник. "Такие решения, наверное, далеко не всех устроят, но, как говорят у нас в России, правительство - не червонец, чтобы всем нравиться - оно всегда должно найти сбалансированное решение", - заключил он.

При этом автопроизводители на совещании предложили установить переходный период для введения новых правил господдержки экспорта. "Мы удовлетворены глубиной обсуждения, которая была достигнута на совещании по вопросам автопрома. Дмитрий Козак с большим вниманием отнесся к проблемам, связанным с неотработанностью механизма "корпоративной программы международной конкурентоспособности" (КПМК), и к предложению автопрома установить переходный период с сохранением на этот период действующей системы мер поддержки экспорта. Мы также поддерживаем решение о том, что СПИК остается основным инструментом стимулирования инвестиций в отрасли, в привязке к обязательствам по локализации, которая сохраняется в качестве критерия для доступа к господдержке", - заявила "Интерфаксу" вице-президент "ГАЗа" Елена Матвеева.

Представитель "КАМАЗа" также сообщил "Интерфаксу", что автопроизводители на встрече с вице-премьером предложили установить переходный период для КПМК, сохранив действующую систему мер поддержки экспорта для автопрома, в частности, логистическую субсидию. В компании согласны с решением, "что блок промышленных субсидий выплачивается в максимальном объеме только держателям СПИКа, взявшим на себя требования по локализации технологий", а сам СПИК решено сделать центральным механизмом для технологического развития "в рамках нового, третьего этапа индустриализации отрасли".

В "КАМАЗе" также отметили, что компании просят сохранить меры по стимулированию спроса на внутреннем рынке: "Это обсуждалось на совещании, Дмитрий Козак дал соответствующие поручения. Теперь главное, чтобы все было исполнено. Для разработки и совершенствования мер господдержки необходимо привлечь участников рынка, требуется настройка во избежание ошибок. Поэтому мы позитивно оцениваем итоги совещания, сохраняя обеспокоенность по рабочим моментам документов".

Буквально на следующей неделе после этого СПИК подписала группа "ГАЗ" - в рамках контракта компания планирует направить 20,9 млрд руб. на создание нового производства и обновление существующих мощностей. СПИК подписан на 10 лет и предполагает, в частности, создание новых моделей легких коммерческих автомобилей и грузовиков, локализацию легкого дизельного двигателя, КПП и систем управления.

В тот же день свои планы раскрыл "АвтоВАЗ" - компания намерена 25 декабря подписать контракт с Минпромторгом и партнерами по альянсу ("Рено Россия", "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", "Лада Ижевский автомобильный завод", "Мицубиси Моторс Рус").

Ау, Рус!

Пока иностранные концерны думают о локализации своих автомобилей премиум-сегмента, в России в уходящем году появилась своя претензия не только на "премиум", но и сразу на "люкс". Проект, изначально имевший в своем названии сложное словосочетание "Единая модульная платформа", позднее получил неофициальное название "Кортеж", а в мае был представлен под брендом Aurus - от латинского Aurum ("золото") и "Рус", поясняли его участники.

7 мая в ходе инаугурации Владимир Путин проехал несколько сотен метров на столь обсуждаемой в отрасли новинке - это было первое появление автомобиля на публике. Aurus президенту понравился. "Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении в кортеже", - сказал тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство", - сказал позднее Путин на встрече с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, который, в свою очередь, заявил, что "Ростех" готовит и мотоцикл для использования качестве сопровождения.

Фотографии и видео автомобиля президента широко муссировались как в онлайне, так и в офлайне, пока в середине мая на ТВ не появились несколько подробных документальных фильмов о создании машины. Наконец, чуть позже была анонсирована официальная презентация, состоявшаяся 23 мая при участии Мантурова, основного владельца "Соллерса" Вадима Швецова и главы бренда Aurus Франца Хильгерта.

Открывая мероприятие, глава Минпромторга отметил, что лимузины "не будут производиться тысячами - это десятки, может быть, сотни", а общие объемы производства на начальном этапе будут ограничены мощностью площадки в НАМИ, где и будет запущен выпуск автомобилей бренда. "До 200 машин, если очень поднапрячься - то 220-250 машин разных типов можно производить на площадке НАМИ как производственной составляющей, не только инженерно-технической", - сказал министр, отметив, что "Соллерс" как партнер готов предоставить свои производственные мощности.

По словам Мантурова, объемы производства седанов - "это точно сотни", а основным, массовым продуктом будет внедорожник Aurus. При этом создатели бренда замыслили завлечь покупателей автомобилей бренда в закрытый клуб, в том числе по принципу долевого владения, как в бизнес-авиации.

Комментируя перспективы промышленной сборки автомобилей бренда, Швецов отметил, что такая возможность появится на отметке спроса свыше 1,5 тыс. автомобилей в год. "Как только у нас портфель заказов будет больше 1,5 тыс. автомобилей в год, так мы сразу занимаемся индустриализацией. Пока у нас масштабы таковы, что мы 200-250 автомобилей можем произвести в Москве, на площадке НАМИ. Индустриализация - только с объемов свыше 1 тыс. автомобилей, когда мы войдем в так называемую "среднюю" серию, тогда мы будем смотреть", - отметил он.

В июле стало известно, что эмиратский инвестфонд Tawazun вложит до 110 млн евро в разработку и производство автомобилей, войдя в СП Aurus в качестве нового партнера. А в ноябре Минпромторг анонсировал участие седанов и лимузинов Aurus в Женевском автосалоне в марте 2019 года.