"АвтоВАЗ" заключил СПИК по производству автомобилей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" заключило специнвестконтракт (СПИК) по производству автомобилей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров журналистам в Самаре.

"Столько времени уделялось в конце года, чтобы "АвтоВАЗ" заключил специнвестконтракт, и эта задача была решена, с чем я вас хочу поздравить", - сказал Азаров.

"Я подписал его", - уточнил глава региона, добавив, что участником СПИК также стал Минпромторг РФ.

"Я могу ошибиться с датой, но это самый конец 2018 года", - сказал Азаров, отвечая на вопрос, когда был подписан контракт.

По мнению главы региона, подписание СПИК с "АвтоВАЗом" будет способствовать успешному развитию предприятия.

"Только гарантированных частных инвестиций по СПИКу - 70 млрд рублей. Но при этом мы оцениваем вместе с руководством компании, что около 200 млрд рублей инвестиций в новые производства на "АвтоВАЗе" будет проведено", - сказал Азаров.

"Это 4,5 тысяч новых рабочих мест может быть создано дополнительно, а за цикл выйти на выручку 5 трлн (рублей - ИФ) почти", - отметил губернатор.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщал о намерениях подписать СПИК 25 декабря 2018 года - с Минпромторгом, "правительствами ряда субъектов", а также, в качестве привлеченных сторон, с ЗАО "Рено Россия", ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", ООО "Лада Ижевский автомобильный завод" и ООО "Мицубиси Моторс Рус".

"АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта в конце ноября 2018 года. Сообщалось, что стороны намерены вложить 70 млрд рублей в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi. Предполагаемый срок действия СПИКа - 10 лет.