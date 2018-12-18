Ритейлеров обеспокоило влияние нового закона на алкогольные лицензии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлеры опасаются проблем с алкогольными лицензиями из-за нового требования законодательства РФ, согласно которому данные о штрафах за прежние нарушения с 1 января будут проверяться в ГИС ГМП (государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах). У бизнеса нет доступа к этой системе, а в самой системе данные о штрафах могут отображаться некорректно, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит" , "Ленту", Auchan).

В результате у ритейлеров не будет возможности оперативно исправить ситуацию, они могут столкнуться с приостановкой алкогольных лицензий, в худшем случае - с их отзывом, опасаются в АКОРТ.

Согласно поправкам в закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (приняты в конце 2017 года), с 1 января 2019 года решение о приостановке алкогольной лицензии будет приниматься на основе данных о неоплаченных штрафах в сфере оборота алкоголя, отображенных в ГИС ГМП.

"Профильным по алкоголю законом 171-ФЗ, статьей 20 предусмотрено, что если в ГИС ГМП присутствует информация о том, что у компании есть неоплаченные штрафы в сфере оборота алкоголя, то лицензия - оптовая лицензия, которую выдает Росалкогольрегулирования, на перевозку, хранение, поставку, либо розничная лицензия, которую выдают органы субъектов федерации, - приостанавливается до выплаты этих штрафов", - сказал журналистам заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин.

Проблема заключается в том, что у бизнеса нет доступа к этой системе, а в самой системе могут отображаться некорректные данные - например, уже погашенные штрафы числятся в ней как непогашенные.

По словам Ионкина, несмотря на то, что чиновники смогут пользоваться ГИС ГМП для принятия решения о приостановки лицензий только с 1 января, они нашли лазейку, чтобы использовать систему неофициально: смотрят данные ГИС ГМП, и если у магазина там числится непогашенный штраф, делают запрос в вышестоящий орган (по отношению к тому, который наложил этот штраф). "Конечно, у вышестоящего органа своих забот-хлопот хватает, он ныряет в ГИС ГМП и готовит ответ, что да, есть штрафы. И орган, который выдавал лицензию, на основании этого письма приостанавливает действие лицензии", - рассказал Ионкин.

При этом были случаи, когда приостанавливалось действие лицензии у компании, которая оплатила штрафы год назад, но, тем не менее, они числились в ГИС ГМП: "То есть не сильно доработана и сама система, и технология доступа к этой системе. Это приводит к тому, что можно приостановить бизнес, продажи алкоголя, на несколько недель", - отметил он.

Росалкогольрегулирования и Минфин знают об этой проблеме. "Проблема известна, есть уже запросы хозяйствующих субъектов в Минфин, поэтому мы обращаемся сейчас в Казначейство с просьбой решить каким-то образом вопрос - либо предоставить доступ участником рынка, либо как-то еще. Проблема известна, она на контроле", - сказала заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Ольга Цибизова, выступая на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынках алкогольной продукции (прошло ранее в декабре).