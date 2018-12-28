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Счетная палата обвинила Росалкогольрегулирование в недостаточном контроле продукции

Проверка за три года выявила, в частности, нарушения при конкурсах по госконтрактам

Счетная палата обвинила Росалкогольрегулирование в недостаточном контроле продукции
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Счетная палата по итогам проверки за три последних года пришла к выводу, что Росалкогольрегулирование недостаточно эффективно контролирует производство и оборот этилового спирта и содержащей его продукции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Счетная палата проверила использование средств, направленных на контроль над производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Основной вывод контрольного органа - Росалкогольрегулирование недостаточно эффективно выполняет эти функции", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По данным СП, в 2016-2018 годах федеральная служба в рамках реализации подпрограммы о госрегулировании в сфере производства и оборота алкогольной продукции получило из бюджета 5,8 млрд руб., ее основные расходы пришлись на содержание центрального аппарата и территориальных органов (около 45%) и закупки для госнужд (55%), в том числе на выполнение постановления кабмина о пресечении незаконного производства и оборота.

В рамках борьбы с нелегальной продукцией в 2016-2018 гг. было заключено 18 госконтрактов с одной организацией - АО "Росспиртпром", при этом "конкурсная документация содержала требования, которые практически исключали возможность участия в аукционе иных исполнителей".

"Счетная палата отметила недостаточный контроль Росалкогольрегулирования за исполнением "Росспиртпром" своих обязательств по контрактам. Проверка выявила факты несоблюдения "Росспиртпромом" установленных сроков выполнения заявок о приеме на хранение изъятой продукции и оборудования, а также требований об обеспечении их сохранности", - отмечается в сообщении контрольного органа.

Законодательные нюансы

Также отрицательно влияет на ситуацию и неурегулированность отдельных вопросов. Так, закон предусматривает, что изымать нужно не только саму нелегальную продукцию, но и оборудование для производства, а также перевозивший ее автотранспорт. При этом порядка реализации последнего нет. "В результате на складах "Росспиртпрома" хранится 228 единиц такого автотранспорта, расходы на его содержание ежемесячно составляют 4 млн рублей", - констатировали в СП.

Кроме того, по установленному порядку уничтожение алкогольного конфиската возможно только по решению суда, но служба полномочий по обращению туда не имеет. В результате территориальные органы Росалкогольрегулирования, пытаясь уменьшить расходы на хранение, идут на нарушение и подают заявку в "Росспиртпром" на уничтожение без судебного постановления.

Работа по госконтрактам в долг

Также выявлены недостатки механизма финансирования госконтрактов: они заключаются на текущий год в пределах выделенных Минфином лимитов бюджетных обязательств, однако заявки на выполнение работ направляются в "Росспиртпром" в течение всего года, независимо от того, заложены ли на них деньги, и по условиям госконтрактов отказаться от их исполнения нельзя.

"В результате объем оказываемых "Росспиртпромом" услуг существенно превышает выделенные суммы бюджетных ассигнований. Это приводит к тому, что часть выполненных работ службой не оплачивается, а "Росспиртпрому" приходится обращаться в суд", - пояснили в Счётной палате.

Там отметили, что в 2016-2017 годах сумма исков по контрактам превысила стоимость самих контрактов. "В 2018 году ситуация не изменилась и, видимо, сохранится и в 2019 году. По нашему мнению, такой механизм финансирования создает риски ограничения принимаемых мер по пресечению незаконного производства и оборота алкоголя", - отметил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс, чьи слова привели в пресс-службе СП.

Комментируя замечания Счетной палаты, замруководителя Росалкогольрегулирования Владислав Заславский сообщил, что уже готов план мероприятий по устранению недостатков. "Что-то было исполнено в ходе проверки, что-то еще предстоит устранить", - приводит его слова пресс-служба СП.

Представления будут направлены в межрегиональное управление службы по ЦФО, АО "Росспиртпром", ООО "Абсолют", информационные письма - в правительство РФ, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, а отчет о проверке - в палаты Федерального Собрания.

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Теги: Счетная палата РФ, Росалкогольрегулирование

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