Экономика

Цена нефти Brent упала ниже $57 за баррель впервые с октября 2017 года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов во вторник, при этом цена Brent обновила минимум с октября 2017 года.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:37 по Москве уменьшилась на $2,43 (4,08%) - до $57,18 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки опускались до $56,97 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $2,66 (5,33%) - до $47,22 за баррель.

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Теги: нефть, Brent
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