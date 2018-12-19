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Экономика

Нефть стабилизировалась после обвала более чем на $3

Brent поднялась до $56,4

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду стабилизируется после падения накануне более чем на $3 за баррель, наблюдается сдержанный рост, однако Brent и WTI остаются у минимумов более чем за год.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве увеличилась на $0,17 (0,30%) - до $56,43 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,07 (0,15%), до $46,31 за баррель.

По итогам предыдущей сессии контракты на Brent упали в цене на $3,35 (5,6%) - до $56,26 за баррель, а WTI рухнула на $3,64 (7,3%), до $46,24 за баррель. Для североморской нефти цена на закрытые сессии была минимальной с 12 октября 2017 года, для американской - с 30 августа того же года.

Во вторник участников рынка напугали сообщения о росте нефтедобычи в России до нового рекорда.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились на 900 тыс. баррелей.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) зафиксировали рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, но при этом сокращение запасов дистиллятов на 3,4 млн баррелей.

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Теги: нефть, Brent

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