FedEx понизила прогноз годовой прибыли и сократит рабочие места

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, понизила прогноз прибыли на текущий финансовый год, завершающийся в мае 2019 года, и начала программу добровольного увольнения.

Согласно новым оценкам компании, ее прибыль без учета разовых факторов в этом фингоду составит $15,5-16,6 в расчете на акцию. Ранее этот показатель прогнозировался на уровне $17,2-17,8 на акцию.

"Рост мировой торговли замедлился в последние месяцы, и опережающие индикаторы указывают на то, что спад продолжится в краткосрочной перспективе, - заявил главный финансовый директор FedEx Алан Граф. - Эти тренды одновременно с изменением структуры услуг в подразделении FedEx Express негативно сказываются на финансовых результатах".

Выручка FedEx по итогам второго финквартала, завершившегося 30 ноября, увеличилась на 9,2%, до $17,8 млрд, оказавшись чуть лучше среднего прогноза экспертов, опрошенных Refinitiv, на уровне $17,75 млрд.

Чистая прибыль компании в минувшем квартале повысилась до $935 млн с $775 млн годом ранее, прибыль в расчете на акцию - до $3,51 с $2,84. Квартальная прибыль FedEx без учета разовых факторов составила $4,03 на акцию, превысив консенсус-прогноз на уровне $3,94 на акцию.

"Несмотря на то, что американская экономика остается сильной, наш зарубежный бизнес ухудшился в минувшем квартале, особенно в Европе, - сообщил главный исполнительный директор Fedex Фредерик Смит. - Мы принимаем меры для того, чтобы смягчить последствия этого тренда за счет новых инициатив в сфере сокращения расходов".

FedEx запускает программу добровольного увольнения в США, которая коснется, главным образом, сотрудников подразделения экспресс-доставки FedEx Express и подразделения FedEx Services, осуществляющего вспомогательные функции. Компания планирует запуск аналогичной программы и за рубежом. Число сотрудников FedEx по всему миру превышает 450 тыс.

В компании отмечают, что из-за расходов на реализацию объявленной программы она может зафиксировать доналоговый убыток в размере $450-$575 млн по итогам квартала, который завершится 31 мая. Объем расходов будет зависеть от того, какое количество сотрудников примет предложение FedEx.

Экономия на расходах в результате этой программы может достичь $225-275 млн в следующем, 2020 финансовом году.

FedEx также планирует ограничить наем сотрудников и сократить некоторые расходы.

Акции FedEx подешевели более чем на 5% в ходе дополнительных торгов во вторник, с начала текущего года их стоимость упала на 26%.