Акции SoftBank Corp. подешевели на 14,5% на дебютных торгах после второго по объему IPO в истории

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Компания SoftBank Corp., телекоммуникационное подразделение японской корпорации SoftBank Group Corp., привлекла 2,65 трлн иен ($23,5 млрд) в результате IPO с учетом опционов на доразмещение, сделка была второй по величине в мировой истории и самой большой в Японии.

Однако на дебютных торгах акции Softbank Corp. резко подешевели - на 14,5%, до 1282 иен. Темпы падения стали максимальными с 2014 года, когда по итогам первой сессии бумаги Japan Display рухнули на 15%, а сокращение капитализации в абсолютном выражении - рекордным в Японии в силу масштабов Softbank Corp.

Как пишет агентство Bloomberg, 90% инвесторов, которые приобрели акции в ходе IPO по 1500 иен, составляли физические лица, и лишь 10% были распределены между инвестфондами, управляющими компаниями и другими крупными игроками.

SoftBank продала 1,6 млрд акций по указанной цене, free float составляет 33%. Таким образом, мобильный бизнес в целом был оценен в 7,18 трлн иен и потерял больше 1 трлн иен стоимости к концу первой сессии.

Предыдущий рекорд в сфере связи в Японии был установлен Nippon Telegraph and Telephone (сейчас - NTT DoCoMo) в 1987 году: в рамках IPO компания привлекла 2,2 трлн иен.

Глава SoftBank Масаёси Сон вывел на открытый рынок наиболее прибыльное подразделение, чтобы привлечь капитал для инвестиций в технологические стартапы. Вместе с тем ситуация на японском рынке мобильных услуг сейчас не слишком благоприятна: с одной стороны, компании вынуждены снижать тарифы под давлением правительства, с другой стороны, усиливается конкуренция со стороны новых игроков, включая ритейлера Rakuten.

Для того чтобы привлечь инвесторов, SoftBank в числе прочих преимуществ обещала направлять до 85% прибыли на выплату дивидендов.

SoftBank расширяла свой основной телекоммуникационный бизнес в Японии за счет приобретений: в 2004 году компания купила Japan Telecom, а в 2006 году - местное подразделение британской Vodafone Group.

SoftBank Corp., управляющая телекоммуникационными операциями SoftBank, является одним из трех крупнейших в Японии операторов мобильной связи наряду с NTT Docomo и KDDI.

В последние годы группа SoftBank стала в большей степени инвестиционной компанией: в 2013 году она приобрела американского оператора связи Sprint, а в 2016 году - британского чип-мейкера Arm.

В прошлом году компания привлекла порядка $93 млрд в фонд инвестиций в технологический сектор. Среди инвесторов фонда - госинвестфонды Саудовской Аравии и Абу-Даби, а также Apple Inc., Qualcomm Inc. и другие компании.

Выделение SoftBank Corp. в отдельную компанию даст этому бизнесу больше независимости, отмечают эксперты.

С учетом ряда крупных приобретений у SoftBank образовался крупный долг, который на конец сентября текущего года составлял почти 18 трлн иен. Тем не менее, компания не планирует тратить средства, которые может привлечь от IPO SoftBank Corp., на выплату долга, а намерена направить их на дальнейший рост, в частности, за счет покупки зарубежных активов в сфере информационных технологий, пишет Nikkei.