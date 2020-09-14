Nvidia купит у SoftBank британского разработчика чипов Arm

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Японская корпорация SoftBank Group сообщила, что продаст британского разработчика процессоров Arm Holdings американской Nvidia в рамках сделки объемом $40 млрд.

SoftBank Group назвала Arm одним из самых важных своих стратегических активов, но высказала мнение, что сделка Nvidia позволит лучше раскрыть потенциал Arm, чем ее самостоятельный листинг.

По условиям соглашения, Arm получит $2 млрд денежными средствами при заключении контракта, в то время как SoftBank Group и ее фонд инвестиций в технологические проекты - Vision Fund - $10 млрд денежными средствами и $21,5 млрд акциями Nvidia в момент закрытия сделки.

SoftBank Group и Vision Fund могут получить еще до $5 млрд в зависимости от будущих результатов Arm. Кроме того, сотрудники британской компании получат акции Nvidia на $1,5 млрд.

В результате сделки японской компании и Vision Fund будет принадлежать 6,7-8,1% акций Nvidia.

Для сделки потребуется одобрение регуляторов Великобритании, Китая, Евросоюза и США.

SoftBank Group купила Arm в 2016 году за $32 млрд, за прошедшие годы Arm не смогла добиться впечатляющих результатов. Годовая выручка Arm увеличилась до $1,9 млрд в 2019 году с $1,2 млрд в 2016 году, в то время, как выручка Nvidia за этот же период увеличилась почти втрое.

Arm является разработчиком чипов, использующихся в большинстве смартфонов, выпускаемых по всему миру. Объединение с Nvidia создаст глобального лидера в сфере производства полупроводниковых компонентов.

Стоимость акций Nvidia за последние 12 месяцев выросла на 107%, и компания обошла Intel Corp., став крупнейшим по капитализации чип-мейкером. Капитализация Nvidia составляет более $300 млрд, Intel - около $210 млрд.

SoftBank Group ранее в этом году объявила о намерении продать активы сумму до 4,5 трлн иен (более $42 млрд), чтобы привлечь средства для обратного выкупа акций и сокращения долга.