Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду падением цен blue chips вслед за обвалившейся накануне нефтью и слабой динамикой мировых фондовых площадок из-за опасений замедления мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,5-1%, причем последний пробил рубеж 1100 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2338,68 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1095,11 пункта (-1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар просел до 67,17 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-1%), "РусАла" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Россетей" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%).

Подросли бумаги "Аэрофлота" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%).

Индексы в США накануне подросли после волатильных торгов, в ходе которых значение Dow Jones колебалось от подъема более чем на 400 пунктов до снижения на 77 пунктов. В центре внимания трейдеров остаются торговые отношения между США и Китаем. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник выступил с докладом на торжественном собрании по случаю 40-й годовщины начала реформ Дэна Сяопина. Китайский лидер пообещал сохранить курс на экономические реформы и отметил, что "никто не может диктовать китайскому народу, что следует и не следует делать". Аналитики сочли эту фразу отсылкой к попыткам президентской администрации США повлиять на торговую политику Пекина.

Во вторник стартовало двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут обнародованы в среду в 22:00 МСК. Большинство инвесторов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году.

Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ЦБ относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ.

В среду в Азии динамика индексов смешанная (Япония просела на 0,6%, Китай - на 1%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление темпов роста экспорта в ноябре на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Это повысило опасения, связанные с тем, что торговый спор США и КНР отрицательно сказывается на японской экономике.

Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в октябре.

Нефть утром в среду пытается стабилизироваться после обвала накануне, усиленного статистикой Американского института нефти (API) по запасам сырья: резервы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, хотя сократились запасы дистиллятов - на 3,4 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в среду составила $56,5 за баррель (+0,4% и -5,6% во вторник), февральская цена WTI - $46,74 за баррель (+0,3% и -7,3% накануне).

Цена Brent находится на минимуме с октября 2017 года, WTI - на минимуме с конца августа 2017 года.

Внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей, запасы дистиллятов сократились на 900 тыс. баррелей.

Как отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, несмотря на надежды рынков, что ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок в начале следующего года, падение рынка акций США возобновится и станет причиной дальнейшего снижения рынков акций стран emerging markets, включая Россию.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, на рынке акций РФ в среду вероятна приостановка коррекции вниз после выхода к уровню 1100 пунктов по индексу РТС. На мировых рынках в целом возможно некоторое затишье перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке и последующей пресс-конференцией Пауэлла (22:30 по Москве).

Хотя повышение целевого диапазона ставки ФРС на 0,25 процентного пункта считается наиболее вероятным сценарием, нельзя сказать о полной определенности в ожиданиях. Так, вероятность сохранения ставки без изменений, рассчитанная Bloomberg по котировкам деривативов, оценивается примерно в 32%. На валютном рынке в среду можно ожидать снижения спекулятивной активности перед объявлением итогов заседания ФРС США и, как следствие, приостановки наметившегося ранее движения вверх по паре доллар-рубль.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, поводом для беспокойства инвесторов по-прежнему остаются риски замедления мировой экономики и сообщения о возможной частичной приостановке работы правительства США, если бюджет на будущий год не будет согласован. Волатильность на рынках повышает приближающееся завершение заседания ФРС. Ключевая ставка с высокой долей вероятности будет повышена, но важно то, какие обновленные прогнозы FOMC представит по ее дальнейшей динамике. Президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на регулятор и в очередной раз предостерегает от "еще одной большой ошибки". Тем не менее, учитывая возрастающие риски замедления мировой и американской экономики в следующем году, а также ситуацию на фондовом рынке США, стоит ожидать более мягкой риторики от ФРС. Не исключено, что цикл повышения ставки может быть завершен.

Среди позитивных новостей можно выделить заявление министра финансов США Стивен Мнучина о том, что телефонные консультации с представителями Китая по поводу торговых противоречий проходят в позитивном ключе и могут перейти к личным встречам в январе.

Учитывая обвальное падение нефти накануне и слабую динамику мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи в среду может продолжить движение вниз, а актуальным диапазоном будет выступать район 2330-2350 пунктов, считает Антонов.